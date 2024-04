Moment de uluială în Conference League. Emiliano Martinez a luat al doilea galben, dar nu a fost eliminat

Portarul Emiliano Martinez a fost protagonistul unui moment rar văzut pe stadioane, în meciul Lille – Aston Villa (2-1 după 120 de minute și 3-4 la penalty-uri), în sferturile Conference League. El a primit două cartonașe galbene în acest joc, dar nu a fost eliminat, conform regulamentului.

După 2-1 în tur, Aston Vila a fost învinsă de Lille cu același scor, 1-2. Meciul a ajuns la prelungiri și la lovituri de departajare, unde britanicii au învins. Portarul Emiliano Martinez, care a avut un conflict cu Kylian Mbappe în finala Cupei Mondiale Argentina - Franța, s-a contrat cu suporterii din Hexagon în timpul executării loviturilor de la 11 metri. Arbitrul i-a acordat cartonaș galben și, chiar dacă mai avea unul primit în minutul 39, a rămas pe teren, spre uimirea tuturor.

Avertismentele nu se păstrează la loviturile de departajare

Ba chiar a devenit eroul lui Aston Villa, apărând un penalty și calificându-și echipa în semifinale. Presa din Anglia a explicat de ce Martinez nu a fost eliminat, deși a primit două cartonașe galbene. Astfel, în regulament există o prevedere care spune că „Avertismentele primite în timpul meciului (inclusiv prelungiri) nu se păstrează și la loviturile de departajare. Un jucător care primește galben în timpul meciului și la loviturile de departajare nu e eliminat”.

După meci, Emiliano Martinez și-a explicat propria versiune: „Nu era minge pentru a se executa lovitura de departajare. Așa că am cerut o minge, iar după aceea am primit cartonaș. Nu înțeleg regulile. Am o reputație proastă, că aș trage de timp. Celălalt portar făcea la fel. Eu am primit galben în minutul 30 de timp, dar noi eram conduși atunci. Nu înțeleg ce voia arbitrul de la mine”.

Conference League, sferturi de finală

Fiorentina - Viktoria Plzen 2-0, după prelungiri (în tur: 0-0).

Lille - Aston Villa 2-1, după prelungiri; 3-4, la loviturile de departajare (în tur: 1-2).

Fenerbahce Istanbul - Olympiakos Pireu 1-0, după prelungiri; 2-3, la loviturile de departajare (în tur: 2-3)

PAOK Salonic - FC Bruges 0-2 (în tur: 0-1)