Mâncătorie la Dinamo. Noii conducători se sfâșie între ei, chiar înainte de debutul în Superliga

Chiar dacă a reușit un parcurs fabulos în a doua parte a sezonului trecut și a reușit revenirea în Superliga, la Dinamo nu e liniște înainte de debutul în campionat. Noii acționari vor cu orice preț să-l schimbe pe Vlad Iacob din funcția de administrator special și, acuză acesta, să controleze în totalitate clubul.

Iacob a a confirmat că va fi înlăturat în luna august și l-a făcut praf pe acționarul Andrei Nicolescu, cel care a „orchestrat” întreaga acțiune. Administratorul special al clubului a confirmat faptul că Adunarea Generală a Acționarilor a fost convocată pentru data de 17 august în vederea înlăturării sale și a lansat un atac împotriva reprezentantului Red & White. Vlad Iacob îl acuză pe Andrei Nicolescu de faptul că ar avea alte interese ascunse și ar căuta doar să obțină control total asupra lui Dinamo, în loc să aibă în vedere în mod primordial binele clubului.

„Da, aveți dreptate, pe 17 august a fost convocată AGA. Am luat deciziile mereu cu integritate și pentru binele clubului Dinamo. Îi reamintesc că toate deciziile mele au fost validate și de administratorul judiciar, până foarte recent era la curent cu toate deciziile mele. Am văzut că aș fi distorsionat anumite declarații, complet fals.

Acuză APCH de trădare

Informațiile transmise public și acuzele la adresa mea sunt complet false. (n.r. – oferta de a deveni director la Dinamo) Funcția nici nu există în prezent, iar în momentul în care clubul are niște datorii semnificative, administratorul judiciar nu ar fi avizat un asemenea salariu. Eu am o relație bună cu Ovidiu în continuare, nu relația mea cu Ovidiu a fost problema, ci alte persoane, mai ales altă persoană, am menționat-o mai devreme.

El mi-a fost prezentat de Ovidiu Burcă și Ovidiu m-a încurajat să am încredere în el, iar acum mi se aduc acuzații grave în public, pe care nu le va putea dovedi niciodată. Miza este puterea și controlul asupra clubului, există și alte mize. Eu sunt surprins și chiar dezgustat că mi se aduc acuzații că aș fi luat decizii împotriva acționariatului! Eu nu pot să iau astfel de decizii, maxim împotriva clubului. Exact aici e problema, miza ar trebui să fie capitalizarea cât mai urgentă a lui Dinamo, mizele personale ale altora ar trebui să treacă în plan secund. Ar trebui ca Dinamo să primeze!

AGA a fost convocată de Red & White și de președintele APCH. Sunt curios dacă președintele APCH a obținut și un vot, e reprezentativ pentru DDB. Președintele APCH a spus că toate deciziile importante vor fi luate după un vot, sunt curios dacă s-a votat în DDB pentru această convocare AGA! M-a surprins faptul că el a semnat asta, mai ales că am reprezentat pro bono acest club într-un an de zile, și cu rezultate foarte bune în plan sportiv, cu toate că resursele financiare au fost foarte limitate”, a spus Vlad Iacob, la Digi Sport.

Andrei Nicolescu a confirmat schimbarea administratorului

În cursul zilei de sâmbătă, Andrei Nicolescu a dezvăluit că a fost convocată AGA pentru data de 17 august, iar Vlad Iacob va fi înlăturat din funcția de administrator special.

„Împreună cu APCH am convocat AGA și în august să fie schimbat Vlad Iacob. Onorabil ar fi ca, în aceste 35-40 de zile, să nu ia alte decizii care să afecteze acționariatul. Nu ne permitem să ia decizii discreționare până în august.

Ne-am dorit că Vlad să facă parte din echipă, eu personal am încercat asta din februarie, nu trebuie să mai spun, în februarie avea o relație rece cu APCH și Zăvăleanu, am crezut totuși că poate nu e adevărat, poate nu Vlad creează distorsiuni în relație. Nu are rost, Vlad are o poziție acum, cu asta basta”, a spus Andrei Nicolescu, în cadrul emisiunii ,,Sport Report”, de la GOLD FM.

Dinamo joacă în prima etapă din Superliga, luni, de la ora ora 21.30, pe Stadionul Arcul de Triumf, cu Universitatea Craiova.