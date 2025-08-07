Suleiman Abeid, supranumit „Pelé palestinian”, a fost ucis în Gaza. Fostul fotbalist, răpus în timp ce aduna alimente

Suleiman Obeid, unul dintre cei mai talentați fotbaliști palestinieni, a fost ucis miercuri de focuri de armă israeliene, potrivit unor surse palestiniene, în timp ce strângea alimente în mijlocul haosului ajutorului umanitar creat în zonă, pentru a hrăni populația locală din Fâșia Gaza.

Suleiman, în vârstă de 41 de ani, a jucat fotbal până în 2023. El a disputat 21 de meciuri oficiale pentru echipa națională, marcând două goluri în perioada 2007-2013.

Din păcate, cea mai bună perioadă a sa ca jucător a coincis cu cea mai proastă pagină din istoria echipei naționale.

„Pelé din Palestina”, așa cum era poreclit, era cunoscut pentru viteza sa fulgerătoare și pentru pofta de gol. După cinci sezoane în Liga Palestiniană din Cisiordania, Obeid a decis să se întoarcă acasă, în Gaza, în 2015.

A câștigat premiul Gheata de Aur al ligii timp de trei sezoane consecutive: 2015/16 (17 goluri), 2016/17 (15 goluri) și 2017/18 (12 goluri) cu Gaza Al-Riyadi, apoi cu Khadamat Al-Shate', echipa din localitatea sa natală.

În ciuda retrogradării în 2021/22, Obeid a refuzat să părăsească clubul. „Sincer, nu mă gândesc să mă retrag”, a spus el în septembrie 2023.

Perioada petrecută de Obied la echipa națională este adesea trecută cu vederea, dar nu numai că a marcat două goluri uimitoare împotriva Yemenului în 2010 și Indoneziei, în anul următor, dar a jucat și un rol în calificarea Palestinei la Cupa Asiei din 2015.

Conform datelor publicate de Federația Palestiniană de Fotbal pe 23 iulie, 807 sportivi și observatori au fost uciși în cele 670 de zile de la începutul războiului.