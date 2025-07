Soția lui Conor McGregor rupe tăcerea, după ce luptătorul UFC a fost surprins înșelând-o în public

Conor McGregor, luptător irlandez UFC, a comis-o grav weekendul trecut, în vacanță de lux pe care a avut-o în Florida. Sportivul a fost surprins flirtând și sărutându-se cu o femeie, alta decât Dee Devin, actuala sa logodnică.

McGregor și Dee devin s-au logodit în anul 2020, relația acestora datând încă din anul 2008.

Conform publicației The Sun, lui McGregor nu i-ar fi păsat de faptul că ar fi putut fi văzut, în spațiul public, alături de o altă femeie.

Luptătorul UFC a fost nedezlipit de femeia în cauză, ba chiar a ținut-o în brațe și a sărutat-o în văzul lumii, pe plaja aglomerată.

→ Imaginea 1/2: Conor McGregor, surprins sărutându-se cu o străină Credit: BACKGRID

Informația despre cei doi a explodat pe internet, iar Dee Devin s-a adresat, subtil, imaginilor apărute cu soțul său. Astăzi, 8 iulie, Conor McGregor împlinește 37 de ani, iar partenera sa de viață a postat o fotografie cu acesta, pe rețelele de socializare.

„La mulți ani celui care o face mereu pe Dee să zâmbească!”, a fost fotografia repostată de către partenera lui McGregor, de la un fan Instagram.

„Am încredere în el!”

Conform englezilor, femeia nu pare a fi foarte afectată, lăsând impresia că va rămâne alături de partenerul său indiferent de zvonuri. Scenariul de față este unul plauzibil, astfel că Dee Devlin l-a suținut, în mod public, pe McGregor și atunci când sportivul a fost acuzat de viol și agresiune sexuală, în toamna anului 2024.

„Îl iubesc, am încredere în el și îl cred! Conor și cu mine ne-am confruntat cu această problemă acum mulți ani și am gestionat-o în privat, așa cum trebuit făcut într-o relație, și am ieșit din asta mai puternici decât oricând.

Avem patru copii frumoși, iar zâmbetele lor arată clar cum este tatăl lor și cum suntem noi!”, scria, pe atunci, Dee Devlin, pe rețelele sociale.

În urma acuzațiilor de viol și agresiune sexuală, Conor McGregor trebuie să plătească suma de 250.000 euro femeii în cauză.