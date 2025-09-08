Unde se vede la TV meciul Cipru - România, pe care tricolorii sunt condamnați să-l câștige. Tricolorii sunt pe 3 în Grupa H

Selecționata de fotbal a României se va afla mâine față în față cu reprezentativa din Cipru, în etapa a cincea a preliminariilor pentru Campionatul Mondial de fotbal din 2026. Meciul are loc la Nicosia, de la ora 21:45, în direct la postul Prima TV.

Naționala cipriotă a dovedit runda trecută curaj și personalitate în duelul cu Austria, scor 0-1, prestație care i-a speriat și i-a pus în „gardă” pe tricolori. Un pas strâmb la Nicosia i-ar scoate definitiv, înaintea disputelor cruciale cu Austria, de pe 12 octombrie, și cu Bosnia, 15 noiembrie. Testul cu Canada, 0-3, a zdruncinat încrederea echipei, încă un motiv pentru selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) să regrete că a trebuit să-l dispute.

„Echipa Ciprului s-a schimbat, noul antrenor a adus un aspect important din fotbalul grec și cipriot. Agresivitate, viteza, jocul aerian sunt pe primul loc.

Își folosesc la maximum calitățile lor, joacă cu minge lungă și ieșire cu mingea a doua. Se vede în progresul pe care l-au făcut, punând în dificultate Bosnia și Austria.

Cipru are un jucător de mare valoare, Kastanos. Va fi un meci în care ei atacă omul, împing, creează o stare de dezechilibru. Ai noștri să nu se relaxeze. Duelurile individuale vor fi decisive. Noi avem o calitate superioară a paselor. Sunt două stiluri diferite, vom vedea ce joc iese. Ei au început tare la București, ceea ce se va întâmpla și mâine”, a declarat Lucescu la conferința de presă de luni seară.

Tot Moldovan?

Ecourile erorii goalkeeper-ului român Horațiu Moldovan (27 de ani) din jocul cu nord-americanii au ajuns și în Ucraina, iar jurnaliștii de la Kiev l-au luat peste picior pe jucătorul legitimat la Oviedo. „La mijlocul primei reprize, portarul Horațiu Moldovan a decis că este cel puțin Lionel Messi. A primit o pasă de la un coechipier, a vrut să-l dribleze pe Ali Ahmed, deși se afla la 2-3 metri de linia porții, dar a pierdut controlul mingii. Drept urmare, jucătorul canadian a avut de îndeplinit o simplă formalitate”, au scris cei de la sport.ua. Sursa menționată anterior a remarcat că selecționerul Mircea Lucescu l-a criticat pe portar, însă nu s-a dezis de acesta și va merge tot pe mâna lui și la următorul joc, cel contra Ciprului din. „A fost o greșeală la al doilea gol. Portarul nu își permite să facă asta. Poate undeva în lateral, dar nu pe centru! Portarul nu poate dribla în fața porții. Probabil că Moldovan s-a relaxat, era prea încrezător, atât. Cu siguranță va rămâne în poartă și pentru meciul cu Cipru, trebuie să repare greșeala pe care a făcut-o. El a fost parțial de vină și la al treilea gol. Este un portar de mare valoare, dar în acest meci nu a făcut ceea ce ar fi trebuit să facă. Nu există niciun risc să joc din nou cu Moldovan. Vom vedea, voi vorbi din nou cu el. Nu cred că e momentul să-l pedepsesc pentru greșeala pe care a făcut-o. Nu se va mai repeta”, a punctat „Il Luce”.

Târnovanu, cerut titular de impresar

Cum selecționerul nu pare decis să schimbe portarul, impresarul Ioan Becali (73 de ani) este supărat că unul dintre cei pe care îi reprezintă și pe care se străduiește să-i vândă este tot timpul „sărit” din schemă. „Lui Târnovanu (n.r. - de la FCSB) i se face o măgărie! În ultimii trei ani, a fost jucătorul numărul unu al campionatului românesc. A fost cel mai în formă, a mers în optimile Europa League și a luat două campionate, dar asta e! Până la urmă, decide doar selecționerul. Asta e părerea mea. În rest, mai sunt milioane de păreri. Nu știu ce formă are sau n-are Moldovan. Știu doar că lui Târnovanu i se face o nedreptate”, a declarat Giovanni Becali, aflat de multă vreme la cuțite cu Mircea Lucescu.

Fără Munteanu

Louis Munteanu (23 de ani) a părăsit cantonamentul naționalei, după accidentarea suferită la încălzire înaintea meciului amical România - Canada, scor 0-3. Atacantul de la CFR Cluj a fost supus ulterior unor investigații, unde s-a descoperit că are o leziune musculară la gamba stângă. Pentru a se evita agravarea accidentării, nouarul a fost trimis acasă. România va juca fără un vârf veritabil cu Cipru, dacă se accidentează și Denis Drăguș. Munteanu nu e primul vârf care se accidentează în această acțiune. La fel s-a întâmplat și cu Daniel Bîrligea, iar Mircea Lucescu a decis în ambele cazuri să nu ia niciun înlocuitor, deși avea dreptul. Astfel, selecționerul riscă să ajungă într-o situație foarte complicată. Dacă Denis Drăguș suferă o accidentare în meciul cu Cipru, antrenorul nu va mai avea nicio soluție optimă pe bancă! „Il Luce” mai are în lot jucători de profil ofensiv, dar care obișnuiesc să joace în bandă. Improvizații ar putea fi Dennis Man, David Miculescu, Alexandru Mitriță, Ștefan Baiaram sau Alexandru Dobre. De asemenea, Florin Tănase a mai jucat ca nouă fals la FCSB.

Premiantul omis

Ștefan Baiaram (22 de ani) a fost convocat în premieră la prima reprezentativă a României, pentru dubla contra Canadei, respectiv Ciprului, din luna septembrie. Starul celor de la Universitatea Craiova nu a evoluat în amicalul contra Canadei, pierdut cu 0-3, însă poate debuta în tricoul României, dacă Mircea va decide să-l utilizeze în partida cu Cipru. Extrema Craiovei a impresionat prin evoluțiile sale din această vară, iar suporterii români l-au votat drept cel mai bun jucător român al lunii. 6 goluri în 13 meciuri (Superliga și Conference League) a marcat Ștefan Baiaram de la startul noului sezon. După ce a primit acest titlu, Baiaram a postat pe rețelele sociale un mesaj special, de mulțumire, care nu lasă se se zărească urma de supărare pentru faptul că n-a debutat la națională.

Părerea lui Stoichiță

Cu două zile înainte de meci, delegația României a ajuns în Cipru, iar Mihai Stoichiță (71 de ani) a anunțat că vor fi schimbări în echipa lui Mircea Lucescu. „În primul rând, trebuie să avem știință și abia apoi după noroc. Am văzut și eu meciul împotriva Canadei. E complicat să vorbim despre un joc de pregătire. Probabil că gândurile se îndreptau mai mult către Cipru și către rezultatele terțe, Austria, Bosnia. Trebuie să fim foarte serioși. Trebuie să abordăm cu o altă motivație și cu o altă viziune jocul. Cipru nu cred că e aceeași echipă. Cipru e într-un moment favorabil la echipele de club. Vlad Dragomir e aici, la Pafos. Gândiți-vă ce emulație e în zona internațională a meciurilor. Eu știu ce e aici că am antrenat patru ani. E alt stadion, mai mare. Eu cred că o să fie mai ușor din punctul de vedere al publicului. Nu va fi pusă presiune asupra noastră. Vor fi, probabil, mulți români. Pe ciprioți parcă îi atrag mai mult echipele de club față de echipa națională. Probabil că vor fi schimbări. Jucătorii nu au datorii după un meci amical. Doar datoria de imagine. În rest, e un meci cu alte conotații acum”, a spus Mihai Stoichiță, directorul tehnic al FRF.

Criticile lui Reghe

Curg reacțiile după eșecul usturător cu Canada. La scurt timp după meciul dezamăgitor al elevilor lui Mircea Lucescu, Laurențiu Reghecampf a reacționat. Actualul antrenor al celor de la Al Hilal Omdurman este de părere că jucătorii naționalei României nu au fost destul de concentrați. „Sunt două lucruri de spus de la început. Echipa națională a României a intrat total nepregătită, iar lucrul ăsta s-a văzut de la încălzire. Se accidentează Munteanu, îl iei pe Drăguș de la interviu și-l bagi în teren în câteva minute. Totul a fost anapoda. A fost, mai degrabă, o atmosferă de sărbătoare, decât un test pentru a pregăti un meci oficial cu Cipru. Jocul s-a rupt când faci acea greșeală, nici nu mai pot să-i spun greșeală, ci o gafă mare a portarului. Nu ai voie să faci astfel de greșeli la nivelul ăsta. Din acel moment, meciul nu a mai contat pentru noi. Au mai fost câteva ocazii ale lui Stanciu și câteva momente bune ale echipei naționale, dar total nepregătiți pentru meciul de aseară. Pregătirea acestui meci nu a fost ceea ce trebuia. Canadienii au fost mult mai pregătiți și mult mai activi. Noi am stat doar pe jos, ne-am văitat la fiecare contact pe care l-am avut. Mie nu mi-a plăcut meciul, dar avem jucători cu valoare și am văzut meciuri în care echipa națională a arătat mult mai bine. Eu am încredere că pot face un meci bun în Cipru”, a spus Laurențiu Reghecampf (49 de ani).

GRUPA H

Meciurile de mâine (ora 21.45)

Cipru - România

Bosnia&Herțegovina - Austria

Clasament

1. Bosnia 4 4 0 0 10-1 12p

2. Austria 3 3 0 0 7-1 9p

3. ROMÂNIA 4 2 0 2 8-4 6p

5. Cipru 4 1 0 3 3-5 3p

6. San Marino 5 0 0 5 1-18 0p