Limuzinele prezidențiale. Ce ascund mașinile cu care se plimbă Trump, Putin, Xi Jinping și Modi

Termenul de „mașină oficială” atinge apogeul atunci vine vorba despre mașinile prezidențiale. Aceste limuzine sunt folosite de șefii de stat în timpul ceremoniilor oficiale și, prin urmare, au o valoare simbolică semnificativă.

Valoarea, însă, vine întotdeauna cu o semnificație practică și mai mare: protejarea siguranței ocupanților de orice fel de atac. Din acest motiv, în spatele unor limuzine luxoase se află o adevărată forță tehnologică, cu sisteme de protecție de ultimă generație, multe dintre ele fiind secrete. Mai jos, mașinile prezidențiale a câtorva dintre șefii de stat aflați la vârful marilor puteri mondiale.

„Bestia” lui Trump ascunde sânge cu grupa sanguină a președintelui

Din 1901, președintele Statelor Unite este însoțit de un vehicul prezidențial special dezvoltat, produs de un producător american și echipat cu sisteme de securitate maximă ultra-secrete. Donald Trump călătorește în prezent cu așa-numita „Bestie”, o limuzină Cadillac, cu un interior extrem de blindat și o greutate cu adevărat „bestială”, care, conform celor mai oneste estimări, variază între 6.900 și 9.100 kg. General Motors a fost responsabilă de dezvoltarea sa, care, pentru a îndeplini standardele stricte ale Serviciilor Secrete ale SUA, a trebuit să utilizeze platforma sa Topkick, rezervată vehiculelor comerciale mari.

În ciuda șasiului său asemănător unui camion, aspectul estetic al vehiculului prezidențial american este cel al unei nave amiral. General Motors a ales să-i dea o formă inspirată direct de sedanurile mărcii sale de lux, Cadillac, bazându-se chiar pe propriul catalog de piese pentru unele componente, cum ar fi farurile, derivate de la maxi-SUV-ul Escalade. Având în vedere că nu există specificații tehnice, cele mai realiste ipoteze sugerează că „Bestia” este propulsată de un turbodiesel V8 de 6,6 litri din seria Duramax. Un reper în gama General Motors, cu peste 2 milioane de exemplare produse de la introducerea sa, în 2001. Conform unor ipoteze certe, „Bestia” este sigilată ermetic din exterior pentru a rezista atacurilor chimice și protejată de o armură din oțel, aluminiu, titan și ceramică. Ușile au o grosime de 30 de centimetri, iar geamurile sunt realizate din mai multe straturi de sticlă antiglonț, însumând peste 13 centimetri. Este echipată cu anvelope run-flat armate cu Kevlar, sisteme de vedere nocturnă și chiar generatoare de fum pentru ascundere în timpul unui potențial atac. Chiar și rezervorul de combustibil este complet protejat de atac, cu o armură antiglonț și un interior din spumă specială. „Bestia” a fost proiectată pentru a putea funcționa chiar și în cel mai rău scenariu, transportând și rezerve de oxigen și sânge din grupa sanguină a președintelui pentru transfuzii de urgență. Iar telefonul său intern poate stabili o conexiune directă criptată cu vicepreședintele și cu Pentagonul.

Un Aurus Senat îl plimbă pe Vladimir Putin

Aurus Senat S700 este mașina oficială a președintelui Federației Ruse din anul 2018. În timpul ceremoniilor oficiale, președintele rus Vladimir Putin călătorește într-o limuzină Aurus Senat, de fabricație rusească. Aceasta este propulsată de un motor V8 twin-turbo pe benzină de 4,4 litri, care, în cazul modelelor de serie, livrează 661 CP, tot datorită unei componente electrice. Reglajul pentru mașina prezidențială este însă, în mod firesc, strict secret. Cu toate acestea, are o putere maximă mai mare, având în vedere că, în timp ce Senat-ul standard cântărește 2.700 kg, cel folosit pentru transportul lui Vladimir Putin cântărește mult peste 6 tone. Văzută pentru prima dată în 2018, configurația prezidențială a lui Aurus Senat are peste 6,62 metri lungime și 2,02 metri lățime. Toate specificațiile privind blindajul său rămân strict secrete.

Xi Jinping are la dispoziție un Hongqi L5

Producătorul auto emblematic al Chinei este Hongqi, fondat în 1958 la cererea directă a lui Mao Zedong, care dorea să participe la parade naționale majore cu un vehicul fabricat în China. Numele său înseamnă literalmente „Steagul Roșu”. Hongqi este încă pe piață și a anunțat recent intenția de a introduce 15 modele noi în Europa, unde are deja o prezență parțială (în prezent vinde în Polonia și în Norvegia). Actualul președinte chinez Xi Jinping este plimbat de modelul emblematic al Hongqi, luxosul și extrem de scumpul L5, al cărui preț începe de la 700.000 de euro în China. Designul este deliberat retro, inspirat de limuzinele istorice ale Hongqi, dar componentele mecanice sunt moderne. Generația actuală a debutat în 2013, când a fost dezvăluită lumii la Salonul Auto de la Beijing. Specificațiile oficiale ale vehiculului prezidențial sunt necunoscute, dar se așteaptă ca acesta să fie echipat cu un motor V12 și să depășească 6 metri lungime. Un Hongqi echipat pentru parade oficiale are un acoperiș deschis și microfoane pentru președinte.

Indianul Narendra Modi folosește un model Mercedes-Maybach S 650 Guard

Președintele indian Narendra Modi călătorește de regulă într-o versiune specială a Mercedes Clasa S, Maybach 650 Guard. Acest vehicul este produs de divizia ultra-lux cu sediul la Stuttgart și echipat în departamentul Guard, specializat exclusiv în construcția de sedanuri blindate cu mai multe niveluri. Modi a ales cel mai înalt nivel posibil, VR10, o soluție extrem de scumpă, dar și rezistentă la orice tip de atac. Într-atât încât, dacă 15 kilograme de TNT ar exploda la doi metri distanță de vehicul, ocupanții ar supraviețui. Acest lucru se datorează numeroaselor măsuri de securitate adoptate de Mercedes Guard, care, în ciuda faptului că este un vehicul produs în serie, menține un nivel strict de confidențialitate. Se știe că este propulsat de un motor V12 de 6,0 litri, care produce 530 de cai putere și 830 Nm de cuplu, putând propulsa S650 de la 0 la 100 km/h în șase secunde. O cifră absolut impresionantă, având în vedere greutatea sa extremă, de peste 4,5 tone. Această limuzină lungă de 5,4 metri poate atinge viteze de până la 190 de kilometri pe oră și este menținută stabilă datorită suspensiilor active special reglate și a anvelopelor run-flat de ultimă generație. În prezent, prețul unui Mercedes-Maybach S 650 Guard începe de la 645.000 de euro, excluzând solicitările speciale din partea clienților. Printre vehiculele prezidențiale ale liderului indian se numără și un vehicul produs local, un Mahindra Scorpio blindat, care, însă, este folosit rat în prezent.

Liderii europeni preferă soluții continental

Actualul președinte francez, Emmanuel Macron, călătorește în vehicule de fabricație franceză. Printre acestea, cele mai recente două apariții sunt SUV-ul Renault Rafale și sedanul electric DS nr. 8, ambele puternic blindate și echipate pentru ceremonii oficiale cu o trapă specială.

Limuzina de stat Bentley a familiei regale britanice

Familia regală britanică merge cu limuzine de stat Bentley, produse în 2002 și vizibile și în timpul celei mai recente călătorii a Regelui Charles în străinătate. Prim-ministrul Starmer, pe de altă parte, este condus într-un Audi A8. Majoritatea liderilor europeni, însă, sunt adesea însoțiți de un Mercedes Clasa S blindat de divizia Gardă. Cancelarul Friedrich Merz și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se bazează, de asemenea, pe ele. Dar, dincolo de limuzina Mercedes-Benz, navele emblematice de top Audi și BMW sunt, de asemenea, intens utilizate de cei mai înalți oficiali ai Europei. Este vorba despre flota de mașini Audi A8 și Q8, pregătite pentru tradiționala cină a șefilor de stat ai lumii la curtea familiei regale olandeze, sau de numeroasele BMW Seria 7 Protection care circulă zilnic pe străzile din Bruxelles.