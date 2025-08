Ieșirea de incendiu pentru FCSB, U Cluj și U Craiova. Cu cine se vor duela pentru a prinde grupele

Cu meciurile din turul trei preliminar al Ligii Europa la fotbal bătând la ușă, FCSB și CRR Cluj, formațiile care au terminat pe primele două locuri în Superligă în sezonul trecut, și-au aflat astăzi, de la Nyon, posibilele adversare din faza următoare, play-off-ul competiției (ultimul prag dinaintea grupelor).

Campioana României ar da peste scoțienii de la Aberdeen, în timp ce deținătoarea Cupei României ar urma să joace cu câștigătoarea dublei dintre Noah și Lincoln Red Imps.

Pentru a ajunge în play-off, FCSB și CFR Cluj trebuie să treacă de turul trei preliminar. Acolo, bucureștenii vor da piept cu kosovarii de la Drita, în timp ce ardelenii își vor măsura forțele cu o forță a Portugali. Partidele-tur, în care echipele românești vor fi gazde, se joacă joi, în timp ce returul este programat o săptămână mai târziu. Practic, pentru CFR, „dubla” de foc este cu cea cu Braga, căci, mai departe, ar prelua coeficientul portughezilor și ar avea o rivală abordabilă. Partidele decisive pentru accederea în grupă sunt programate pe 21 și 28 august. Dacă sunt eliminate în turul trei preliminar al Europa League, FCSB și CFR Cluj „retrogradează” în play-off-ul Conference League.

Misiune grea pentru olteni

Pentru ambele echipe, ținta este o calificare în grupele europene, fie că vorbim despre Liga Europa, fie, în caz extrem, de Conference League. Astfel, cele două forțe ale Superligii se uită și în jos, pentru situația nedorită în care vor fi eliminate din Liga Europa. FCSB, dacă va retrograda din Europa League, poate da de câștigătoarea dintre Differdange și Levadia Tallin. Tragerea la sorți de ieri a vizat-o și pe Universitatea Craiova, aflată în turul trei din Conference League. Oltenii se vor duela cu câștigătoarea dublei Viking - Bașakșehir. Pentru a ajunge în play-off, echipa lui Mirel Rădoi trebuie să îi depășească pe slovacii de la Spartak Trnava în turul 3. Turul va fi joi, la Craiova, în timp ce returul va fi peste încă o săptămână. Universitatea Craiova are de tras de pe urma coeficientului modest, de 6.500, care a trimis-o în urna outseiderilor la tragerea la sorți de la Nyon. În Conference, dacă va „pica” Liga Europa, CFR o va înfrunta pe învinsa din disputa Hacken - Brann.

Campionii, luați cu vorba bună

La FCSB se caută, cu vorba bună, ieșirea din tunel. Campioana a fost scoasă din Liga Campionilor și a pierdut derby-ul cu Dinamo. „Nu este nicio explicație pentru ce se întâmplă la echipă. De 25 de ani, de când sunt în fotbal, nu mi s-a mai întâmplat. Nu am nicio explicație! Ca atare, se schimbă foaia. Coborâm pacea, dragostea și rugăciunea. Tot am făcut, am zis, dar e vorba de duhuri aici, lucruri care mă depășesc. Ca atare, dragoste și rugăciune. Dacă e problemă mentală, de la duhuri vine. Dragoste și rugăciune și îi vom birui pe toți. Înainte țipam, acum nu am de ce. Ce afectați de critici? Mare lucru! Dragoste și rugăciune și biruim tot și în Europa”, a spus Gigi Becali (67 de ani).