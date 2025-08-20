Liga Campionilor, play-off. Qarrabag și echipa care elimina CFR-ul, cu un picior în grupă

Marți seară au avut loc trei meciuri contând pentru play-off-ul de Liga Campionilor (primul tur). A fost implicat și un român, Vlad Dragomir, titular la echipa cipriotă Pafos, „coșmarul” celor de la CFR Cluj în play-off-ul sezonului trecut din Conference League.

FERENCVAROS - QAABAG 1-3

Ferencvaros - Qarabag 1-3. Ungurii au luat bătaie pe teren propriu și au șanse mici la calificarea în faza ligii din UEFA Champions League

Ferencvaros era văzută drept mare favorită în duelul cu azerii de la Qarabag.

În duelul desfășurat pe ”Groupama”, Varga a fost găsit excelent de Makreckis, în minutul 29, iar atacantul maghiarilor nu l-a iertat pe Kochalski și a deschis scorul.

Gazdele puteau să intre la cabine cu un avantaj mult mai mare, însă inexactitățile din ofensivă nu au mai produs modificări pe tabelă până la pauza jocului.

În repriza secundă, ungurii au avut ”plumb în ghete” și cei de la Qarabag s-au dezlănțuit.

În minutul 50, Jankovic a restabilit egalitatea, după un șut expediat de la mare distanță. 17 minute mai târziu, Medina a trimis balonul în fundul plasei și a întors scorul, spre disperarea fanilor maghiari.

Cireașa de pe tort a venit în finalul meciului, când în minutul 85 Qurbanly a trimis un şut excepţional, puţin din afara careului, și a majorat scorul pentru azeri, stabilind și rezultatul final, Ferencvaros - Qarabag 1-3.

Așadar, ungurii vor avea o misiune extrem de grea în deplasare, în Azerbaidjan, din moment ce au luat 3 goluri pe teren propriu și nu au reușit să marcheze decât unul singur.

Returul va avea loc peste o săptămână.

STEAUA ROȘIE BELGRAD - PAFOS 1-2

Pafos a produs surpriza serii în UEFA Champions League, după ce a învins-o pe Steaua Roșie Belgrad, scor 2-1, în turul play-off-ului UEFA Champions League.

Pe „Maracana” din Belgrad, campioana Ciprului a reușit să se impună datorită golurilor reușite de Joao Correira (minutul 1) și Pepe (minutul 52 - penalty), în timp ce pentru sârbi a înscris Bruno Duarte (minutul 58).

Ca de obicei, Vlad Dragomir a fost titular la PAFOS și a prins toate cele 97 de minute pe teren. Pentru evoluția avută, mijlocașul român a fost notat de către cei de la SofaScore cu 6.7, puțin sub nota echipei: 6.76.

Internaționalul român de 26 de ani a reușit 37 de atingeri, 26 pase corecte din cele 29 încercate (90%), a pierdut mingea de 5 ori și a câștigat 4 dueluri.

Omul meciului a fost Pepe, colegul lui Dragomir, cel care a fost notat de sursa menționată cu 7.9 pentru jocul prestat.

Scor final 2-1, iar Pafos pleacă cu avantaj în returul din Cipru și are șansa de a juca pentru prima dată în faza ligii din UEFA Champions League.

GLASGOW RANGERS - CLUB BRUGGE 1-3

Rangers, fosta echipă a lui Ianis Hagi, a început cum nu se putea mai prost meciul de pe teren propriu cu Club Brugge. În minutul 20, belgienii aveau deja 3-0.

Vermant (3), Spileers (7) și Mechele (20) au marcat golurile celor de la Club Brugge.

Scoțienii au forțat lucrurile în repriza a doua, însă nu a fost de ajuns pentru a restabili egalitatea cu belgienii, dar speră în continuare la calificarea în faza principală din Champions League.

Danilo Pereira (50) a redus din diferență pentru Rangers. Gassama a mai punctat pentru gruparea din Scoția în minutul 79, dar reușita a fost anulată pentru fault.

Returul Club Brugge - Rangers are loc pe 27 august, de la ora 22:00.