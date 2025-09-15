Legends Charity Games: Hagi și patru „Baloane de Aur” fac spectacol la Lisabona

Gică Hagi (60 de ani) este printre invitații de onoare la evenimentul Legends Charity Games, de la Lisabona. Fac show, de la ora 22.00, vedetele de odinioară din naționala Portugalia și starurile din echipa Restul Lumii.

Pe lista celor invitați sunt patru foști câștigători ai Balonului de Aur: Luís Figo (2000), Kaká (2007), Michael Owen (2001) și Hristo Stoichkov (1994), scrie, în ediția online, publicația A Bola.

PORTUGALIA - RESTUL LUMII

PORTUGALIA: Vítor Baía - Bosingwa, Pepe, Bruno Alves, Fábio Coentrão - Tiago, Maniche, Figo - Nani, Pauleta, Quaresma.

Rezerve: Beto Pimparel, Eliseu, Dani, Ricardo Carvalho, Jorge Andrade, Simão, Nuno Gomes, Hélder Postiga.

RESTUL LUMII: Cech - Puyol, Materrazzi, Terry, Zanetti - Mendieta, Hamsik, Karembeu - Kaká - Saviola și Larsson.

Rezerve: Van der Sar, Roberto Carlos, Karagounis, Balakov, Hagi, Djorkaeff, Michael Owen, Alessandro Del Piero, Stoichkov și Usyk.