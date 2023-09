Laszlo Dioszegi, distrus după umilința cu FCSB, mai ales că meciul a fost transmis și în Ungaria

Laszlo Dioszegi s-a arătat dezamăgit după ce Sepsi a fost umilită acasă de FCSB, 2-5, într-un meci care a marcat o premieră negativă. De când omul de afaceri a preluat echipa covăsneană, Sepsi nu a primit niciodată cinci goluri pe teren propriu. De altfel, formația încasase 4 goluri în 7 etape disputate în Superliga.

Dioszegi le-a cerut scuze suporterilor lui Sepsi, dar și fanilor din Ungaria a formației din Sfântu Gheorghe, care au avut posibilitatea să urmărească meciul la o televiziune maghiară. „Vă dați seama că sunt foarte supărat. Apărarea noastră a fost lamentabilă, iar noi de când suntem în prima ligă nu am primit niciodată cinci goluri pe teren propriu.

Ne-am făcut de râs! FCSB ne-a dat o adevărată lecție de fotbal și a dat semne că dacă voia ne mai dădea până pe la vreo 7-8 goluri, fără nicio problemă. Le cer scuze tuturor suporterilor noștri.

Le cere jucătorilor să se trezească

Am înțeles că meciul a fost transmis chiar și de o televiziune din Ungaria, iar noi la Budapesta avem foarte mulți suporteri. Sunt foarte mulți secui plecați acolo de la noi încă de prin 1985-1986, iar noi am dezamăgit foarte tare. Felicit FCSB-ul pentru victorie, deoarece de această dată nu am suflat în fața ei. Noi trebuie să ne trezim pentru că lupta pentru play-off este foarte încinsă și nu trebuie să pierdem teren. Sunt convins că și Ciobotariu (n.r. - antrenorul lui Sepsi) este supărat pentru această înfrângere că nimănui nu îi convine să fie umilit. Iar noi am fost umiliți.

Nu știu ce s-a întâmplat, dar trebuie să uităm campania europeană. Gata, a trecut. De acum trebuie să ne concentrăm doar pentru campionat și pentru meciurile din Cupa României”, a spus Laszlo Dioszegi, după a doua înfrângere consecutivă a lui Sepsi în Superliga.

Sepsi OSK - FC FCSB 2-5

Au marcat: Safranko (51), Alimi (61)/ Şut (6), Olaru (11), Coman (57), Octavian Popescu (69), Djokovic (75 - penalty).