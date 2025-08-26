search
Marți, 26 August 2025
Adevărul
Lamine Yamal, îndrăgostit până peste cap. Starul de la Barcelona confirmă relația cu fata mai mare cu șapte ani decât el

Lamine Yamal, extrema dreaptă a Brcelonei, se află din nou în centrul atenției, după ce și-a oficializat relația cu artista de muzică latino, Nicki Nicole. Fotbalistul în vârstă de doar 18 ani a făcut anunțul pe rețelele de socializare, de ziua de naștere a tinerei din Argentina (25 de ani).

Nicki Nicole (25 de ani) este o cântăreață de muzică latino din Argentina
Nicki Nicole (25 de ani) este o cântăreață de muzică latino din Argentina

În decursul zilei de luni, 25 august, tânărul a distribuit, pe rețelele de socializare, o fotografie alături de Nicole, capturată la masa unui restaurant. Cu un zâmbet jucăuș și o mână poziționată strategic, Lamine pare că se află în al nouălea cer.

Cei doi au avut parte de o noapte magică. Într-un decor romantic, cei doi s-au fotografiat stând la o masă presărată cu petale de trandafiri, pe care se află un tort roz și baloane în formă de inimi.

Cu un zâmbet larg, Lamine a apărut la petrecere îmbrăcat într- o ținută elegantă full black, accesorizat cu bijuterii în stilu-i caracteristic. Nicki Nicole a abordat o ținută extravagantă, atenția toată fiind captată de către machiajul artistei, care a ieșit în evidență prin buzele roșii lucioase.

Lamine Yamal și Nicki Nicole formează un cuplu din luna iulie a acestui an. Foto Instagram
Lamine Yamal și Nicki Nicole formează un cuplu din luna iulie a acestui an. Foto Instagram

Ceea ce fanii fotbalistului bănuiau de ceva timp, a fost confirmat prin intermediul postării. Cei doi ar forma un cuplu, deja, de o lună de zile, astfel că Lamine și Nicole ar fi fost surprinși sărutându-se într-un club de noapte pe data de 24 iulie, la scurt timp după petrecerea de 18 ani a jucătorului Barcelonei, conform Pulse Sports.

De altfel, Nicki Nicole a fost prezentă la loja VIP, în cadrul partidei dintre FC Barcelona și Como (5-0), purtând tricoul cu numărul 10, tricoul pe care Lamine Yamal l-a primit, de curând, din partea oficialilor formației catalane. Artista din Argentina a stat, pe întreaga durată a partidei, alături de familia tânărului fotbalist.

Săptămâna trecută, Lamine Yamal și Nicki Nicole au fost surprinși la o plimbare relaxată pe străzile din Monte-Carlo, semn că și-au acordat câteva zile de respiro pe Coasta de Azur.

Seara celor doi s-ar fi încheiat cu o cină la exclusivistul Maybourne Riviera, unul dintre cele mai luxoase hoteluri din zonă, faimos pentru priveliștea spectaculoasă asupra Mării Mediterane. Acolo, tarifele pentru o noapte de cazare încep de la aproximativ 1.100 de dolari.

