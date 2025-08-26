Lamine Yamal, îndrăgostit până peste cap. Starul de la Barcelona confirmă relația cu fata mai mare cu șapte ani decât el

Lamine Yamal, extrema dreaptă a Brcelonei, se află din nou în centrul atenției, după ce și-a oficializat relația cu artista de muzică latino, Nicki Nicole. Fotbalistul în vârstă de doar 18 ani a făcut anunțul pe rețelele de socializare, de ziua de naștere a tinerei din Argentina (25 de ani).

În decursul zilei de luni, 25 august, tânărul a distribuit, pe rețelele de socializare, o fotografie alături de Nicole, capturată la masa unui restaurant. Cu un zâmbet jucăuș și o mână poziționată strategic, Lamine pare că se află în al nouălea cer.

Cei doi au avut parte de o noapte magică. Într-un decor romantic, cei doi s-au fotografiat stând la o masă presărată cu petale de trandafiri, pe care se află un tort roz și baloane în formă de inimi.

Cu un zâmbet larg, Lamine a apărut la petrecere îmbrăcat într- o ținută elegantă full black, accesorizat cu bijuterii în stilu-i caracteristic. Nicki Nicole a abordat o ținută extravagantă, atenția toată fiind captată de către machiajul artistei, care a ieșit în evidență prin buzele roșii lucioase.

Ceea ce fanii fotbalistului bănuiau de ceva timp, a fost confirmat prin intermediul postării. Cei doi ar forma un cuplu, deja, de o lună de zile, astfel că Lamine și Nicole ar fi fost surprinși sărutându-se într-un club de noapte pe data de 24 iulie, la scurt timp după petrecerea de 18 ani a jucătorului Barcelonei, conform Pulse Sports.

De altfel, Nicki Nicole a fost prezentă la loja VIP, în cadrul partidei dintre FC Barcelona și Como (5-0), purtând tricoul cu numărul 10, tricoul pe care Lamine Yamal l-a primit, de curând, din partea oficialilor formației catalane. Artista din Argentina a stat, pe întreaga durată a partidei, alături de familia tânărului fotbalist.

Săptămâna trecută, Lamine Yamal și Nicki Nicole au fost surprinși la o plimbare relaxată pe străzile din Monte-Carlo, semn că și-au acordat câteva zile de respiro pe Coasta de Azur.

Seara celor doi s-ar fi încheiat cu o cină la exclusivistul Maybourne Riviera, unul dintre cele mai luxoase hoteluri din zonă, faimos pentru priveliștea spectaculoasă asupra Mării Mediterane. Acolo, tarifele pentru o noapte de cazare încep de la aproximativ 1.100 de dolari.