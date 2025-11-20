search
Joi, 20 Noiembrie 2025
Adevărul
Ladislau Bölöni, premieră de gală la București: „Varianta românească a filmului mă reprezintă mai bine decât cea maghiară"

Publicat:

Ladislau Bölöni, legenda fotbalului românesc, a revenit în lumina reflectoarelor la 72 de ani, odată cu lansarea documentarului „Bölöni – legenda care ne leagă”, proiectat miercuri seară la cinematograful din Mall Băneasa.

Ladislau Bölöni și-a lansat, la cinematograful din Mall Băneasa din București, filmul documentar.
Ladislau Bölöni și-a lansat filmul documentar ”Bölöni – legenda care ne leagă” | FOTO Facebook

Filmul retrasează, cu imagini rare și mărturii puternice, momentele decisive ale unei cariere care a marcat generații întregi.

După ce a fost inclus în programul celei de-a 19-a ediții a Săptămânii Filmului Maghiar, premiera oficială a avut loc pe 20 octombrie, la Palatul Culturii din Târgu Mureș, orașul natal al lui Loți. Câteva săptămâni mai târziu, pe 5 noiembrie, producția a ajuns și în fața publicului din Budapesta.

Ladislau Bölöni: ”Nu sunt actor, nu mă luați cu actor”

La finalul proiecției din București, Bölöni a stat de vorbă cu jurnaliștii. A vorbit despre film, despre oamenii care i-au fost alături în momentele-cheie ale carierei și, inevitabil, despre fotbalul românesc și echipa națională.

Calm, direct și vizibil emoționat, Loți a subliniat că documentarul nu este doar o trecere în revistă a trecutului, ci „un film cu mesaj”, care își propune să transmită ceva din spiritul și mentalitatea ce l-au definit ca jucător și antrenor.

Emoțiile au fost la Târgu Mureș, pentru că eram pe teren propriu. Pe urmă am jucat în deplasare, la Budapesta. A ieșit destul de bine.

(n.r. Vă place cum a ieșit filmul? Sau ați mai fi adăugat câte ceva?) Tot timpul poți să adaugi, să te bagi peste, voi, asta știți foarte bine, să vă băgați peste meseria altora. Eu nu m-am băgat prea mult, am pus câteva întrebări: ”De ce nu? De ce da? De ce atâta?”, dar am acceptat părerea realizatorilor, așa că, până la urmă, am puțină teamă că nu este un film tocmai fotbal, fotbal, este un film cu mesaj, poate mai multe, și dacă cineva le găsește în film o sa fiu mulțumit.

Eu cred că trebuie să fii capabil să înfrunți viața în general. Mie mai mult îmi place și spune mai multe pentru mine clipul românesc, față de cel maghiar. Cei care au creat filmul au fost și ei încântați de această traducere, care, de fapt, nu este traducere.

(n.r. este emoționant să îi vedeți pe oamenii din generația dumneavoastră aici?) Sunt bucuros, și când spuneți generație, la Târgu Mureș au fost alții prezenți, iar aici, sunt în primul rând steliștii. Bine, și Răducioiu s-a băgat printre noi, e mare bucuria mea. Lung și-a prezentat scuzele că nu putea să ajungă, dar sigur sunt bucuros că au venit, iar fără ei, nu mă puteam afla în această seară aici.

Nu sunt actor, nu mă luați cu actor, nu amestec. Cred că am obținut ceva, care pentru un om care aparține minorității maghiare, spune ceva și altora, pentru asta am fost, nu pentru că sunt actor.

(n.r. Vă mai vedem antrenând în viitor?) Asta vom vedea, nu e în legătură cu filmul.

(ln.r. La vizionare, dintre Petr Cech Witsel și Quaresma, cine v-a impresionat mai mult?) Toți îmi sunt tragi, cu toții pot să păstrez un contact direct, dintre ei, cel care m-a impresionat mult la vremea respectivă a fost Petr Cech, portarul.

(n.r. Despre echipa națională) Eu doresc ca Lucescu să reușească pariul lui și să ducă la capăt acest baraj. A fost Mario Jardel, fostul meu vârf, pe care îl cunoaște și Lucescu, care spunea că în fotbal, totul e posibil”, a declarat Ladislau Bölöni.

