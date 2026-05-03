Duminică, 3 Mai 2026
Adevărul
La scurt timp după ce i s-a redus drastic bugetul, CSM București desființează două secții sportive. Au pus pe liber circa 100 juniori și seniori

CSM București intră în 2026 cu un buget mai mic decât în anul precedent, ceea ce aduce schimbări importante în structura clubului. Noua alocare financiară este de aproximativ 60 de milioane de lei (circa 11,6 milioane de euro), conform anunțului recent făcut de primarul Ciprian Ciucu. Din această sumă, între 10 și 15 milioane de lei vor fi folosiți pentru acoperirea unor datorii mai vechi.

CSM București Foto/Facebook CSM
Comparativ cu 2025, când clubul a beneficiat de aproximativ 12,9 milioane de euro, finanțarea scade cu 1,3 milioane de euro. În acest context, conducerea a decis să își ajusteze activitatea pentru a se încadra în noul buget.

Una dintre măsurile imediate este desființarea secțiilor de natație și tenis. Aproximativ 100 de sportivi, atât juniori cât și seniori, care se antrenau și concurau în aceste discipline, vor fi afectați de această decizie. Potrivit lui George Turmac, președintele Consiliului de Administrație, această schimbare face parte din planul de reorganizare al clubului pe termen scurt.

„Sunt în analiză mai multe secții, în funcție de infrastructură și de planul sportiv, dar e adevărat că propunerea către Consiliul General e aceea de închidere a natației și tenisului. Trebuie să ne reorganizăm în funcție de strategia de reducere a fondurilor, dictată de la nivelul Primăriei. Fiind sporturi individuale, costul per om e mult mai mare decât la disciplinele pe echipă!

La natație nu avem o infrastructură a clubului, iar la tenis deținem o bază proprie, cu terenuri descoperite însă, astfel încât sportivii nu se pot pregăti acolo în sezonul de toamnă-iarnă. Noi închiriem atunci terenuri de la Federația de Tenis, în general, ceea ce înseamnă un impact bugetar semnificativ raportat la numărul de sportivi beneficiari!”, a admis Turmac, conform GSP.

Secțiile de tenis și natație se desființează pe fondul reducerii bugetului

Secția de tenis a clubului avea o poziție aparte: era singura care dispunea de o bază proprie, aflată chiar lângă sediul CSM, în complexul Arenei Naționale. Aici se antrenau aproximativ 60 de copii, iar rezultatele nu au întârziat să apară: în 2025 au obținut titlul național pe echipe la U16 și la individual, la categoria U14.

Și secția de natație a avut rezultate solide de-a lungul timpului. În cei șapte ani de activitate, sportivii au strâns peste 200 de medalii la competiții naționale și internaționale. În prezent, lotul numără 35 de sportivi, dintre care unii au perspective de calificare la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028. În plus, peste 1.000 de copii din București au fost inițiați în înot prin programele clubului.

Cadou de rămas bun

În schimb, conducerea le-a oferit tuturor angajaților cu contract de muncă o invitație gratuită de a merge la Budapesta, pe 6-7 iunie, pentru a asista la turneul Final Four din Champions League, competiție în care echipa pregătită de Bojana Popovic s-a calificat după o pauză de opt ani.

