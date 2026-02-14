Radu Petrescu, hărțuit în parcare la Ploiești, după gafa colosală din Petrolul-Argeș. Asaltat de suporteri, centralul a fost lăsat fără pază. „Nesimțitule”

Scandal uriaș la Ploiești! Radu Petrescu a fost în centrul unei faze incendiare în meciul Petrolul - FC Argeș (2-1), după ce a anulat controversat golul marcat pe final de echipa lui Bogdan Andone. Decizia a aruncat în aer finalul partidei și a aprins spiritele la maximum.

La final, președintele Dani Coman a izbucnit în direct, lansând acuzații dure și un val de reproșuri fără precedent. Tensiunea a atins apogeul când oficialul a întrerupt interviul lui Bettaieb și a explodat în fața camerelor, într-o scenă care a șocat pe toată lumea.

„Merită bătuți și călcați în picioare!”, a strigat Dani Coman, într-un derapaj fără precedent, la finalul partidei.

Radu Petrescu, urmărit până la mașină

Tensiunea nu s-a oprit odată cu fluierul final. Radu Petrescu a fost luat la țintă și de suporterii lui FC Argeș, care l-au așteptat în apropierea vestiarelor pentru a-i cere explicații pentru faza controversată din minutul 86.

În momentul în care arbitrul s-a îndreptat spre parcare, mai mulți fani furioși s-au apropiat de el și au început să îl înjure, conform sport.ro. Unul dintre suporteri, vizibil revoltat, i-a strigat direct: „Nesimțitule!”, înainte ca arbitrul să intre în mașină, pregătit de plecare.

Arbitrul nu a beneficiat de nicio măsură de protecție, fiind complet lipsit de pază.

„Arbitrul va suporta măsurile, în urma acestei greșeli majore!”

Petrescu nu le-a răspuns cu aceeași monedă piteștenilor. Rămâne de văzut cât va fi suspendat arbitrul, ținând cont de faptul că CCA a precizat că acest lucru se va întâmpla în viitorul apropiat.

„Comisia Centrală a Arbitrilor recunoaște impactul semnificativ pe care astfel de erori îl pot avea asupra desfășurării și rezultatului unei partide. În consecință, arbitrul va suporta măsurile care se impun în urma acestei greșeli majore!”, a fost doar o parte din comunicatul oferit de CCA.