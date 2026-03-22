Jaqueline Cristian nu se lasă mai prejos decât Sorana. Victorie fabuloasă la Miami, în fața numărului 11 mondial

Miami le priește româncelor. După ce Sorana Cîrstea a ajuns în optimile de finală ale turneului american de categorie 1000 WTA, grație succesului cu Elise Mertens (19 WTA), Jaqueline Cristian a obținut și ea calificarea în primele 16, după 6-3, 4-6, 7-6 (5) cu rusoaica Ekaterina Alexandrova, a 11-a jucătoare a lumii.

Românca a început partida cu un break și a încheiat setul cu un altul, astfel că s-a impus în prima parte a meciului cu 6-3. Al doilea set a fost mult mai complicat pentru sportiva noastră. Rusoaica a câștigat primul game contra serviciului, s-a desprins la 2-0 și 3-1, dar Jaqueline Cristian a revenit în meci. A luat un break și și-a câștigat de două ori serviciul, întorcând scorul la 4-3. În loc de 5-3 pentru româncă, s-a făcut 4-4, Ekaterina Alexandrova anulând două mingi de break și egalând situația în setul secund. Mai mult, filmul s-a cam rupt pentru Jaq, care a pierdut următoarele două game-uri și implicit setul.

Pentru prima dată în optimi la un turneu WTA 1000

Decisivul a atins cote dramatice. Alexandrova a făcut break pentru 3-2, românca a replicat și a egalat la 4. La 5-5, rusoaica a câștigat pe serviciul jucătoarei noastre și părea să s-a desprins în câștigătoare. Jaqueline a revenit însă eroic și a făcut rebreak-ul, trimițând setul în tie-break. Echilibrul s-a menținut în continuare: 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 si 5-5, pentru ca românca să câștige două puncte la rând și să realizeze performanța carierei.

Jaqueline a ajuns de 7 ori în turul 3 la competițiile de WTA 1000. În precedentele 6, s-a oprit în această fază, acum fiind pentru prima dată când reușește să se califice în optimi. Pentru calificarea în sferturi la Miami Open, Cristian va juca împotriva americancei Jessica Pegula, a cincea jucătoare a lumii, în timp ce Sorana Cîrstea va da piept cu numărul 4 WTA, Coco Gauff.