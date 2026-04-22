La 34 de ani, o jucătoare de tenis gravidă și-a anunțat revenirea pe teren. Nu ar fi singura mămică din circuit

În timp ce Simona Halep s-a retras oficial din tenis de mai bine de un an, la aceeași vârstă, 34 de ani, Camila Giorgi, care este însărcinată, și-a anunțat revenirea pe teren de joc.

Italianca a sugerat în repetate rânduri o posibilă revenire la tenis, în diverse contexte. În stories-urile sale de pe Instagram, și-a mărturisit nostalgia pentru competiție. Chiar și la televizor, jucătoarea a recunoscut: „Uneori, îmi este dor de tenis. Aș vrea să mai joc câteva meciuri”.

Acum, însă, totul ste oficial. „Da, voi reveni la joc în 2027”, a scris ea pe rețelele de socializare, stabilind o dată pentru revenirea în circuitul WTA.

Retrasă oficial în mai 2024, Giorgi, fostă număr 26 mondial, așteaptă în prezent primul copil, un băiețel. Soțul ei este fost jucător și actual antrenor argentinian de tenis Andrea Pasutti.

Giorgi nu a mai jucat tenis de la turneul de la Miami, de acum doi ani, iar câteva săptămâni mai târziu, numele ei a apărut pe lista jucătoarelor retrase, publicată de ITIA (Agenția Internațională de Integritate a Tenisului).

După ce a părăsit Italia, Camila a început o viață nouă în Argentina. A apărut într-un reality show, iar 2027 marchează un nou capitol în cariera sa.

Giorgi nu ar fi prima sportivă care revine pe teren după ce naște. Înainte ei au fost nume precum bielorusa Victoria Azarenka și daneza Caroline Woznacki. În prezent, elvețianca Belinda Bencic este însoțită de copil la anumite turnee.