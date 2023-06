Kosovo - România. Controverse după explozia de bucurie a „tricolorilor” după anularea golului gazdelor

Bucuria „tricolorilor” atunci când gazdele le-a fost anulat golul a împărțit în două lumea fotbalului. O parte consideră momentul drept penibil, în timp ce alta înțelege reacția românilor.

În minutul 69, Kosovo a reușit să-l învingă pe bravul Horațiu Moldovan, însă reușita lui Edon Zhegrova a fost anulată pe motiv de ofsaid. După câteva clipe extrem de tensionate, decizia „centralului” olandez Danny Makkelie, a provocat o explozie de bucurie în tabăra „tricolorilor”, Burcă, Marin și Mihăilă manifestându-se ca la un gol marcat.

„Momentul penibil al meciului îmi amintește de «momentul Lovin». Dar bate «momentul Lovin», când a fost faza cu bricheta și s-a bucurat. Nu am mai văzut, în istoria fotbalului, să te bucuri că e anulat golul adversarului. N-am mai văzut în viața mea, zici că s-a întors rezultatul, că s-a făcut 1-0 pentru noi! E vorba despre lipsă de educație, despre lipsă de respect în fața adversarului. Nu se face asta! Nu am mai văzut niciodată! Zici că am câștigat Champions League, fraților!”, a declarat jurnalistul Narcis Drejan la DigiSport.

El a fost contrazis imediat de Adrian Iencsi, fostul jucător al Rapidului: „Nu sunt de acord, eu aș fi făcut la fel. A fost ofsaid, gol anulat pe drept”.

Radu Paraschivescu: Gest stânjenitor

Scriitorul Radu Paraschivescu s-a mărginit la a spune că gestul jucătorilor României din partida cu Kosovo, contând pentru preliminariile Euro 2024, nu i s-a părut ridicol, ”dar a fost stânjenilor, chiar dacă demonstrează cât de mult vor să câștige", în timp ce Marius Șumudică a apreciat reacția lor: "Începe să se construiască o mentalitate de învingător, acea dorință de a nu mai pierde, iar asta s-a văzut și la momentul în care au reacționat după anularea golului”.

România a remizat cu Kosovo, 0-0, în etapa a 3-a din grupa I și se menține pe poziția a două în clasament, cu 7 puncte, în spatele Elveției, care are un debut excelent: 3 victorii din tot atâtea partide.

Edi Iordănescu a rămas calm

Dacă jucătorii României au celebrat decizia lui Danny Makkelie, selecționerul Edi Iordănescu a rămas impasibil. După ce a văzut că arbitrul merge la monitorul VAR, antrenorul s-a așezat pe bancă, unde cei din staff-ul său urmăreau reluarea pe un ecran. Iordănescu nu s-a uitat alături de ei, așteptând calm hotărârea arbitrului. Imediat după anularea golului, Edi a ieșit la marginea terenului pentru a da câteva indicații.