Juventus și-a găsit antrenor. Noul nume de pe banca “Bătrânei Doamne” devine rivalul lui Chivu în Serie A

Juventus Torino a făcut marele anunț. Luciano Spalletti este noul antrenor al „Bătrânei Doamne”. Fostul selecționer al Italiei a semnat un contract valabil până în vara anului 2026, urmând să-l înlocuiască pe Igor Tudor, demis după o serie de rezultate dezastruoase.

„Luciano Spalletti este noul antrenor al lui Juventus: tehnicianul toscan a semnat un contract valabil până pe 30 iunie 2026”, a transmis clubul torinez într-un comunicat oficial.

Al cincilea antrenor în mai puțin de un an

După plecarea lui Massimiliano Allegri, la doar câteva zile de la câștigarea Cupei Italiei 2024, banca torinezilor a devenit un carusel. Igor Tudor a rezistat doar șapte luni, fiind demis după a treia înfrângere în opt zile.

Luciano Spalletti, în vârstă de 66 de ani, revine în prim-planul Serie A, la un an după despărțirea de naționala Italiei. El a fost campion cu Napoli în sezonul 2022-2023, dar a fost îndepărtat de Federație după eșecul dur cu Norvegia, scor 0-3, în preliminariile Cupei Mondiale 2026.

Palmares impresionant pentru noul tehnician bianconero

Spalletti aduce cu el o experiență uriașă: două Cupe ale Italiei și o Supercupă câștigate cu AS Roma, plus două titluri de campion al Rusiei, o Cupă și o Supercupă cu Zenit Sankt Petersburg.

Juventus, aflată doar pe locul 7 în Serie A, a început bine sezonul, cu trei victorii, dar a pierdut rapid teren atât în campionat, cât și în Liga Campionilor, acumulând doar cinci puncte în următoarele etape.

Victoria cu 3-1 în fața celor de la Udinese, la două zile după plecarea lui Tudor, a fost o gură de oxigen pentru echipă – și un prim semn de speranță înaintea erei Spalletti pe banca „Bătrânei Doamne”.