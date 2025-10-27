L-au ajuns blestemele lui Adi Mutu! Pus la zid în România, croatul Igor Tudor a fost dat afară de Juventus Torino

Antrenorul croat Igor Tudor (47 de ani) plătește prețul a trei înfrângeri consecutive și a peste o lună fără victorie. La meciul cu Udinese, din Serie A, pe bancă va fi antrenorul de la Next Gen, Massimo Brambilla. După 8 etape, Juve este pe locul 8 în campionat, cu 12 puncte, la 6 puncte în spatele liderului Napoli.

Igor Tudor nu mai este antrenorul formației italiene Juventus Torino. Înfrângerea de la Lazio s-a dovedit fatală pentru antrenorul croat, care a fost demis din funcție în această dimineață.

Mandatul lui Tudor ca antrenor al lui Juventus se încheie după 218 zile, câte au trecut de la înlocuirea lui Thiago Motta (23 martie) până la demiterea anunțată în ultimele ore de către directorul general Damien Comolli.

Antrenorul echipei Juventus Next Gen, Massimo Brambilla, va fi pe bancă miercuri, împotriva celor de la Udinese. Un succesor „plin” se va alege între Luciano Spalletti, Roberto Mancini și Raffaele Palladino.

3 eșecuri la rând

Tudor plătește pentru prestația slabă a echipei din ultima lună și jumătate. Opt meciuri fără victorie, inclusiv trei înfrângeri la rând (Como, Real Madrid, Lazio) și patru fără gol marcat. Demiterea lui Tudor vine după cea a lui Thiago Motta. Ambii erau sub contract până în 2027.

Clubul și-a anunțat decizia într-un comunicat: „Juventus FC anunță că l-a eliberat astăzi pe Igor Tudor din funcția de antrenor al primei echipe masculine, împreună cu staff-ul său format din Ivan Javorcic, Tomislav Rogic și Riccardo Ragnacci. Clubul anunță, de asemenea, că i-a încredințat temporar prima echipă masculină lui Massimiliano Brambilla, care va fi pe banca de rezerve pentru meciul Juventus-Udinese de miercuri seară. Clubul le mulțumește lui Igor Tudor și întregului său staff pentru profesionalismul și dăruirea de care au dat dovadă în ultimele luni și le urează tot binele în carierele lor viitoare”.

Igor Tudor a fost criticat în România de Adrian Mutu, fost jucător la Juve și fost coleg cu croatul, pentru faptul că a primit șanse la echipe mari, fără a demonstra că este un mare antrenor.