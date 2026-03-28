Julia Sauter, regres total după Olimpiadă. Patinatoarea ia în calcul retragerea, după rezultatul de la Mondiale

Julia Sauter a obținut cel mai bun rezultat din istorie pentru patinajul românesc la Jocurile Olimpice, ocupând poziția a 17-a la Milano-Cortina 2026. La o lună de la acel moment, germanca a participat la Campionatele Mondiale de la Praga, obținând un rezultat modest, astfel că ia în calcul retragerea din sport.

Sportiva, care și-a luat cetățenie română chiar înainte de Olimpiada de la iarnă, și-a consumat toată energia pentru a se pregăti de Milano Cortina și nu a mai făcut față la Campionatele Mondiale de la Praga. Julia Sauter a greșit la programul scurt, încheind a 23-a, moment în care a suferit un atac de panică. S-a calificat și la programul liber, unde a nu a izbutit să patineze mai bine. În total, nemțoaica a încheiat competiția cu un total de 159,51 puncte (față de 190,93 la Jocurile Olimpice).

Într-un interviu pentru Golden Skate, ea a dat aseară de înțeles că ar putea fi nevoită să se retragă din patinaj, deși nu ar dori să facă acest pas după evoluția slabă de la Mondiale. ”Evident, nu asta mi-am dorit și nu pentru asta am muncit. Dar cred că trebuie să mă întorc, să concurez încă un an. Jocurile Olimpice au fost apogeul meu, iar în ultimele patru săptămâni a trebuit să mă forțez cu adevărat.

A ratat calificarea la Grand Prix-urile din următorul sezon

Marele meu obiectiv a fost să obțin calificarea la un Grand Prix în sezonul viitor. Pentru că, dacă voi avea un Grand Prix, vă spun chiar acum, voi continua. Am nevoie de ceva pentru care să muncesc. Patinoarul meu se închide la începutul acestui an și va trebui să mă antrenez singură patru luni, așa că am nevoie de motivație pentru asta. Dar acum, cu acest rezultat, nu îndeplinesc criteriile, așa că va trebui să aștept și să văd", a spus Julia Sauter.

Patinatoarea a adăugat că va lua o decizie alături de soțul său: "Trebuie să vorbesc și cu soțul meu și apoi să iau o decizie despre ce îmi rezervă viitorul. De fapt, acum avem o federație în România (n.r. aceasta nu a existat din cauza unor probleme juridice) și poate că pentru mine acest lucru este benefic și pot obține puțină finanțare.

Bucuroasă că a făcut patinajul iubit în România

Îmi place foarte mult că patinajul a primit atât de multă atenție în România la Jocurile Olimpice datorită mie, că atât de mulți oameni urmăresc acum acest sport. Sper din tot sufletul ca mulți copii să înceapă să patineze în țară, mai ales acum că avem o federație".

La finalul acestui an, patinajul artistic va avea 6 Grand Prix-ul (Skate America, Skate Canada, Grand Prix de France, NHK Trophy, Cup of China, Finlandia Trophy). În caz că nu va primi invitație pentru a concura în aceste competiții, Julia Sauter probabil se va retrage. Dacă decide să-și continue cariera, atunci va mai concura anul viitor, la Campionatele Europene de la Lausanne, Elveția, și la Mondiale de la Tampere, Finlanda.