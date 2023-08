Jennifer Hermoso îl distruge pe Rubiales, după afirmațiile mincinoase ale șefului fotbalului spaniol

Luis Rubiales (46 de ani) a declarat că nu își va da demisia din fruntea federației spaniole după gestul său controversat de după finala Cupei Mondiale de fotbal feminin, Spania - Anglia, scor 1-0.

Șeful fotbalului iberic a declarat, în ovațiile asistenței: „Sunt gata să fiu defăimat pentru a-mi apăra idealurile. Îmi cer scuze fără rezerve, dar nu merit această vânătoare de oameni pe care am suferit-o”, președintele federației fiind aplaudat în repetate rânduri în timp ce s-a adresat adunării. „A fost un sărut spontan. Reciproc, euforic și consensual. Asta e cheia. Este suficient un sărut consensual pentru a mă scoate de aici? Voi lupta până la capăt”, a încheiat acesta.

Declarațiile sale le-au scandalizat pe componentele naționalei Spaniei, care au anunțat că nu vor mai onora nicio convocare până când Rubiales nu va fi îndepărtat din funcție. Iar jucătoarea care a fost sărutată pe gură de acesta, Jennifer Hermoso (33 de ani), a emis un comunicat pe Instagram, în care demontează toate afirmațiile președintelui federației.

"După ce am îndeplinit cel mai important obiectiv din cariera mea și după câteva zile în care am reflectat, vreau să le mulțumesc sincer colegelor mele, fanilor, urmăritorilor, mass-mediei și tuturor celor care au făcut ca acest vis să devină realitate. Munca voastră și sprijinul necondiționat au avut o importanță semnificativă în câștigarea Cupei Mondiale. Din păcate, am rămas brusc fără capacitatea de a sărbători.

E adevărat că nu vreau să periclitez multiplele investigații aflate în desfășurare, dar mă simt obligată să spun că mesajul prin care Luis Rubiales a explicat incidentul nefericit este complet fals și reprezintă cultura manipulativă pe care el însuși a implementat-o.

Vreau să fie clar că nu a avut loc niciodată conversația la care Rubiales a făcut referire în comunicatul său și, mai presus de toate, sărutul său nu a fost niciodată consimțit de mine. Vreau să reafirm că nu mi-a plăcut acest incident", a fost mesajul lui Jennifer Hermoso, care evoluează în Liga MX Femenil (Mexic), la clubul CF Pachuca.