Jannik Sinner, victorios la Madrid, stabilește un record amețitor. Italianul s-a distanțat în fruntea clasamentului mondial

Jannik Sinner a câştigat turneul ATP Masters 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 8.235.540 de euro, în finala căruia l-a învins duminică în două seturi, 6-1, 6-2, pe germanul Alexander Zverev. Tenismanul italian, numărul unu mondial, este primul jucător care reuşeşte să câştige cinci trofee consecutive de categoria Masters 1.000, după ce a mai triumfat în ultimele şase luni turneele de la Paris, Indian Wells, Miami şi Monte Carlo.

Tenismanul în vârstă de 24 de ani şi-a confirmat astfel statutul de mare favorit al turneului de Mare Şlem de la Roland Garros, care va debuta pe 24 mai şi la care campionul en titre, spaniolul Carlos Alcaraz, va fi absent din cauza unei accidentări.

În această primăvară, Jannik Sinner a devenit primul jucător care a reuşit dubla Indian Wells-Miami ("Sunshine Duble"), fără să cedeze niciun set. El l-a învins luna trecută pe Carlos Alcaraz în finala de la Monte Carlo, profitând de acel succes pentru a reveni în fotoliul de lider al clasamentului ATP.

Italianul este, de asemenea, primul tenisman din istorie care câştigă primele patru turnee Masters 1.000 ale sezonului, conform site-ului ATP Tour.