Italienii dezvăluie metodele speciale folosite de Chivu la echipă. Românul intră în istoria Interului, iar conducerea sparge banca, pentru a-i prelungi contractul

La 45 de ani, Cristian Chivu are titlul (scudetto) în buzunar și poate face dubla istorică, dacă va triumfa și în Coppa Italia (Inter este în semifinale). Antrenorul român poate egala realizările portughezului Jose Mourinho (63 de ani), cu care a câștigat Liga Campionilor în 2010.

Presa italiană susține că șefii grupării milaneze au pregătit premiul pentru antrenorul nerazzurrilor: prelungirea contractului. Reșițeanul ar putea deveni al doilea antrenor debutant al lui Inter care câștigă ambele trofee, după Special One.

Chivu este pe cale să intre în istorie alături de trei colegi ilustri: Vycpalek, Sacchi și Mourinho. Sunt singurii trei care au câștigat un titlu de campion în primul lor sezon în Serie A. Sezonul trecut, Chivu a stat 13 meciuri pe banca formației Parma și i-a asigurat supraviețuirea. Campania sa la Inter este primul său sezon complet, iar asta la un club de top.

Doar Vycpalek în 1972, Sacchi în 1989 și Mourinho în 2009 au reușit această performanță. În plus, Chivu ar putea fi și singurul jucător, alături de José, care câștigă atât scudetto-ul, cât și Coppa Italia la debutul său pentru Inter. Stilul lui Chivu i-au convins pe cei de la Inter să-i reînnoiască contractul și să continue să investească în el pentru următorii ani, începând un ciclu.

Reînnoirea contractului lui Chivu este socotită o formalitate de presa italiană. Inter are 9 puncte peste a doua clasată, Napoli, cu 6 meciuri rămase. Cristian câștigă în prezent 2,5 milioane de euro. Va primi o ajustare salarială semnificativă. Se vorbește despre dublarea venitului.

Lotul va suferi schimbări semnificative: Sommer, Acerbi, De Vrij și Mkhitaryan vor pleca în vară, precum și al doilea portar, Josep Martinez. Rămâne o necunoscută situația lui Bastoni, pe care Barcelona va fi dornică să-l cumpere. Hansi Flick îl vede lângă Cubarsi în centrul defensivei.

La capitolul veniri se anunță Vicario (portar), alături de Muharemovic de la Sassuolo, Ordonez de la Club Brugge, Gila de la Lazio, Solet de la Udinese. Se așteaptă și o achiziție la mijlocul terenului: primul nume este Koné.

Îl are ca model pe Phil Jackson

Șefii au aflat cum lucrează Chivu și asta i-a determinat să-l mențină. Presa italiană îl descrie ca pe un om interesat de aspectul psihologic.

În pauza meciurilor, antrenorul nerazzurrilor rareori ajunge să cedeze nervos în vestiar, țipând sau urlând. Singura dată când s-a întâmplat asta a fost la Torino, la mijlocul lunii septembrie, când Inter era condusă în minutul 45 în derby-ul cu Juventus.

În general, însă, antrenorul nu ridică niciodată vocea. Filosofia lui Chivu este: atenție, înțelegere, încredere. Scopul este de a insufla jucătorilor săi o conștientizare a propriului potențial. Mult mai mult dialog și cât mai puține mustrări, țipete sau bombăneli. Așa s-a comportat în majoritatea pauzelor.

Nu este un secret faptul că românul are o pasiune pentru alte sporturi. Fotbalul american și baschetul se află în fruntea listei. Iar unul dintre modelele pe care le urmează cu o atenție deosebită este antrenorul american de baschet Phil Jackson, un maestru al campionilor de top, câștigător a 11 campionate și un manager magistral al unor staruri precum Michael Jordan, Shaquille O'Neal și Kobe Bryant. Chivu este un cititor avid de cărți, adesea scrise de autori americani care abordează tema psihologiei.