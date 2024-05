Iresponsabilitatea naște o tragedie sportivă: Vlad Dascălu ratează Jocurile Olimpice dintr-un motiv șocant EXCLUSIV

România are, la ora actuală, puțini sportivi de elită, capabili de a fi pretendenți la câștigarea unei medalii la Jocurile Olimpice. De altfel, bilanțul delegației tricolore, la ultimele ediții, evidențiază această situație.

Din păcate, după ce că avem puțini sportivi competitivi la cel mai înalt nivel, nici nu știm să avem grijă de ei, să-i educăm în mod corespunzător. Cazul ciclistului Vlad Dascălu (26 de ani), campion mondial și european la mountain bike U23 și ocupantul locului 7 în proba de cross-country la Jocurile Olimpice din 2020, mustește a amatorism!

Șeful federației, rupt de realitate

Încă din luna februarie, s-a scris că Vlad Dascălu riscă ratarea Jocurilor Olimpice de la Paris pentru că, în mod șocant, a ratat trei controale antidoping!

„Există trei neprezentări la antidoping. Vlad Dascălu dorește și face eforturi pentru a demonstra că la a treia nu a fost vinovat. Regulamentul antidoping spune că trebuie să te pui la dispoziție, nu numai să fii în adresa respectivă. Dacă tu ești acasă și ești cu căștile pe urechi și asculți muzică, iar comisarul WADA (n.r. – Agenția Mondială Antidoping) sună la ușă și tu spui că nu l-ai auzit, nu e o scuză. Suspendarea e iminentă în această situație“, a declarat Sorin Matican, medic și antrenor paralimpic, la Sport Total FM.

Într-o primă fază, Federația Română de Ciclism (FRC), prin vocea președintelui Cătălin Sprinceană, a încercat să minimalizeze scandalul. În loc să recunoască gravitatea situației, acesta s-a luat de medicul Matican pentru ieșirea sa în presă!

„Am un singur comentariu de făcut. Sorin Matican n-are niciun mandat din partea federaţiei să ne reprezinte, să comunice sau să discute în numele federaţiei. Dânsul e antrenor la paraciclism, e responsabil cu activitatea de paraciclism şi medic în relaţia dintre federaţie şi Agenţia Naţională Anti-Doping (ANAD). Dar n-are niciun mandat să vorbească în numele federaţiei şi să se lanseze în nişte afirmaţii. Sincer, cred că dacă subiectul ăsta (n.r. – cazul Vlad Dascălu) îl scormonim, mi-e teamă că îi facem rău lui Vlad, pentru că noi n-avem informaţii oficiale. Nu ştiu ce informaţii are domnul Matican, dar nu cred că are sens, momentan, să tragem vreo concluzie sau să facem valuri. Sincer, nu cred că sunt motive de îngrijorare. Vlad a făcut zeci de teste antidoping anul trecut, la Cupa Mondială, peste tot. Nici nu pot să concep asemenea scenarii (n.r. – cu suspendarea ciclistului“, a spus Cătălin Sprinceană, imediat după apariția scandalului în presă.

Acum, la trei luni distanță, s-a dovedit cât de rupt de realitate a fost șeful FRC! Pentru că, marți, a căzut vestea care a zguduit sportul românesc: Vlad Dascălu, suspendat 17 luni pentru ratarea celor trei controale antidoping! În traducere: adio Jocurile Olimpice de la Paris!

După un asemenea deznodământ teribil, Federația Română de Ciclism s-a „ascuns“, inițial, în spatele unui comunicat: „Cu regret vă informăm că Tribunalul Antidoping a pronunţat o decizie de suspendare a lui Vlad Dascălu. Tribunalul l-a găsit pe Vlad vinovat de încălcarea regulilor antidoping, respectiv trei abateri la declararea locaţiei într-un interval de 12 luni, impunându-i o perioadă de suspendare de 17 luni. În conformitate cu prevederile Codului Mondial Antidoping şi Regulilor Uniunii Cicliste Internaționale (UCI), perioada de suspendare începe din ziua notificării deciziei, în acest caz, 21 mai 2024. Ținem să clarificăm faptul că nu e vorba despre un caz de doping! Federaţia Română de Ciclism nu se poate implica în caz, în afară de susţinerea morală a lui Vlad“.

Se cere „demisia de onoare“ a federației

Nonșalanța cu care Federația Română de Ciclism a tratat acest caz deosebit de grav l-a revoltat pe Eduard Novak (47 de ani), fost ministru al Sportului și ciclist paralimpic medaliat cu aur la Jocurile Olimpice de la Londra.

„Suspendarea din partea Tribunalului Antidoping din cadrul UCI a celui mai titrat ciclist de mountain bike, aflat în cursa pentru o medalie olimpică, evidenţiază incompetenţa celor care guvernează această federaţie. Toate notificările au fost trimise către FRC timp de 12 luni, însă nimeni nu a reuşit să prevină această catastrofă. Având în vedere că mai multe obiective importante ale FRC nu au fost îndeplinite, consider că acest incident reprezintă picătura care a umplut paharul. Recomand conducerii federaţiei să-şi prezinte demisia de onoare şi să ofere oportunitatea unor persoane competente, care înţeleg mai bine nevoile sportivilor şi pot aduce o valoare adăugată acestei ramuri sportive din România“, a scris Novak pe pagina sa de Facebook.

Cătălin Sprinceană... ridică din sprânceană!

Abia după ce cazul a luat amploare și au apărut reacții acide, în frunte cu cea exprimată de fostul șef al sportului românesc, președintele Federației Române de Ciclism, Cătălin Sprinceană a apărut în spațiul public. În dialog cu Agerpres, acesta s-a spălat pe mâini!

„Am discutat cu Vlad Dascălu şi mi-a confirmat că va face apel la TAS. Noi n-am găsit dovezi în baza de date că FRC a fost notificată la momentul respectiv al fiecărei abateri. Practic, prima notificare a fost făcută pe 18 iulie 2023, după ce s-au întâmplat toate abaterile şi după ce UCI a evaluat situaţia. Măsura suspendării e puţin exagerată“, a spus șeful FRC.

România, la ultimele participări la Jocurile Olimpice de Vară

Ediție Total Sportivi Medalii cucerite

Tokyo 2020 101 4

Rio de Janeiro 2016 97 4

Londra 2012 103 7

Ratează Jocurile Olimpice pentru că... a dormit!

„Adevărul“ a discutat și cu Ștefan Rohnean, omul din fruntea Agenției Naționale Antidoping (ANAD). Acesta a confirmat că am pierdut, aproape sigur, un sportiv olimpic, în primul rând, din cauza iresponsabilității acestuia.

„Au fost trei încălcări ale controalelor antidoping. Gradul de vinovăție a diferit de la o încălcare la alta. Dacă primul caz a fost cel mai grav, al doilea a fost mediu, iar al treilea a fost cel mai puțin grav. Doar că, de fiecare dată, cum se întâmplă în cazurile de dopaj și de localizarea controalelor antidoping, responsabilitatea e a sportivului“, ne-a spus președintele ANAD.

„Regulamentul UCI nu prevede ca, în astfel de situații, comunicarea să se facă și către federație sau clubului de care aparține sportivul. Pe motiv că sportivul e responsabil de respectarea Codului Mondial Antidoping. De aceea, în cazul de față, comunicarea după fiecare abatere i s-a făcut direct sportivului. Federația n-a avut informații despre primele două încălcări. Iar a treia a apărut, din păcate, dintr-o neglijență a sportivului. Din declarațiile date de Vlad Dascălu reiese că el dormea când au venit ofițerii antidoping la ușă. El se afla în Spania, la momentul respectiv“, a continuat Ștefan Rohnean.

Acesta a explicat ce urmează în acest ca: „În momentul de față, nu există decât o singură variantă pentru Vlad Dascălu: să facă apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne (TAS) și, în cazul în care are și alte dovezi prin care își poate dovedi nevinovăția, e posibil să i se reducă suspendarea de 17 luni“.