Iordănescu, după amicalul cu Slovenia: „Rezultatul nu e pozitiv, dar testul a fost foarte bun“

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Edward Iordănescu, a declarat, joi seara, după înfrângerea din amicalul cu Slovenia (scor 2-1), că rezultatul nu e pozitiv, dar testul a fost unul foarte bun împotriva unui "adversar de calibru".

"Rezultatul nu a fost unul pozitiv, dar testul pentru mine a fost unul foarte bun. Mă bucur în primul rând că am avut posibilitatea să debutăm nişte jucători. Nu e uşor să debutezi 5 jucători împotriva unei echipe de calibru... de calibru pentru că Slovenia are în componenţă fotbalişti care evoluează la un nivel foarte bun. Slovenia a venit aici în componenţă completă şi dacă ne uităm la ultimele lor meciuri putem spune că eram în gardă", a spus tehnicianul la postul Pro Arena.

"În prima repriză am fost timoraţi, s-a văzut că ne căutăm, că nu avem chimie de joc. Am avut probleme, dar cu toate astea am avut prima ocazie, acea bară. Din păcate, o greşeală individuală şi o nesincronizare la golul doi ne-au adus în dezavantaj cu un scor deloc plăcut la pauză. În repriza a doua am văzut la echipa noastră alt curaj, altă stare de spirit, altă încredere. Am împins foarte sus jocul şi ne-am creat foarte multe ocazii. Am marcat un gol şi, din punctul meu de vedere, puteam să scoatem cel puţin un egal. Dacă marcam până în minutul 80 al doilea gol atunci puteam chiar să şi câştigăm. Noi am avut două bare şi alte 3-4 ocazii imense, însă ei au avut un portar fantastic", a adăugat Iordănescu.

Antrenorul susţine că jucătorii tineri ai echipei naţionale a României pot face lucruri "mai mari decât îşi închipuie".

"Naţionala României a fost mult schimbată faţă de luna septembrie. Au fost mulţi jucători tineri, iar ei au arătat că există viitor şi că ei pot face lucruri probabil şi mai mari decât îşi închipuie. Noi ne-am asumat acest adversar de azi, unul care să ne pună în dificultate. Nu eram pregătiţi pentru problemele pe care le-am avut, în special cele medicale şi refuzurile primite de la cluburile din străinătate. Dar mergem înainte cu putere", a explicat el.

Edward Iordănescu este convins că având încredere şi curaj, prima reprezentativă va putea obţine un rezultat pozitiv în următorul meci amical, cel cu Republica Moldova de duminică.

"Noi am pus accent pe foarte mulţi jucători tineri, ne-am asumat acest lucru. Obiectivul rămânea rezultatul pozitiv, care era important pentru moral. Lupta cea mare începe în martie, dar echipa avea nevoie de încă un rezultat de moral, să legăm rezultatele pozitive. Vom face o analiză, tragem linie şi mergem în Moldova pentru a căuta un rezultat pozitiv şi eu sunt sigur că îl vom găsi. Dar trebuie să avem curaj şi încredere", a precizat selecţionerul.

Naţionala de fotbal a României a fost învinsă de echipa Sloveniei cu scorul de 2-1 (2-0), joi seara, pe Cluj Arena din Cluj-Napoca, într-un meci amical.

Duminică 20 noiembrie, de la ora 20:30, pe Stadionul Zimbru din Chişinău, România va juca un alt test în perspectiva preliminariilor EURO 2024, contra selecţionatei Republicii Moldova.

În campania de calificare la EURO 2024, România se află într-o grupă cu Elveţia, Israel, Kosovo, Belarus şi Andorra.