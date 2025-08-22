Vlad Gheorge: Ministerul Finanțelor a băgat mâna în buzunarul oamenilor o lună întreagă. Facturile la energie din iulie au TVA de 21%, în loc de 19%

Liderul partidului DREPT, Vlad Gheorghe, a cerut vineri, 22 august, ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, să modifice legislația prin care s-a permis furnizorilor de utilități să crească TVA la 21% pentru serviciile din luna iulie, când valoarea era de 19%. „Din 1 iulie plătim TVA majorată, deși ni s-a spus că trebuia să crească abia din 1 august”, a spus fostul europarlamentar Vlad Gheorghe.

Vlad Gheorghe acuză Ministerul Finanţelor că „a uitat” să modifice un articol din Codul Fiscal şi „a băgat mâna în buzunarul oamenilor o lună întreagă”. Fostul europarlamentar a transmis o solicitare prin care cere Ministerului de Finanțe „să dea înapoi banii luați românilor pentru perioada 01 iulie- 01 august 2025”.

„Peste 10 milioane de români sunt jefuiți pe facturile de utilități și alte servicii continue pentru luna Iulie ! Zeci de milioane de Euro ! Din 1 iulie plătim TVA majorată, deși ni s-a spus că trebuia să crească abia din 1 august. Ministerul Finanțelor a «uitat» să modifice articolul 281 din Codul Fiscal și a băgat mâna în buzunarul oamenilor o lună întreagă. Motiv pentru care toate facturile pe iulie vin acum cu TVA majorată!

Am cerut oficial ministrului Alexandru Nazare să repare această înșelătorie și să dea să dea înapoi banii luați românilor pentru perioada 01 iulie – 01 august 2025. Nu accept să suportăm taxe și mai mari decât cele deja anunțate doar pentru că cineva din minister a «uitat» să modifice un text de lege. Modificați urgent legea!”, a scris Vlad Gheorghe, pe pagina sa de Facebook.

Hidroelectrica a anunțat, prin intermediul unui comunicat de presă, că facturile emise pentru luna iulie conțin TVA majorat.

„Hidroelectrica informează, pe această cale, toți clienții că facturile aferente consumului lunii iulie 2025 sunt emise conform perioadei de facturare obișnuite, respectiv în perioada 20 – 25 ale fiecărei luni. În plus, odată cu emiterea acestor facturi clienții vor descoperi o serie de modificări aliniate noului context legislativ și fiscal”, a trasmis Hidroelectrica.

Principalele schimbări în cadrul facturilor emise clienților

-Începând cu data de 01 iulie 2025, prețul energiei electrice prezent în cadrul facturii nu mai este plafonat, factura conținând prețul energiei electrice active, conform condițiilor din cadrul contractului, și valoarea taxelor și tarifelor reglementate, conform legislației în vigoare.

-Facturile emise, începând cu luna august 2025, vor conține TVA în cotă standard de 21%, fiind aplicabile prevederile fiscale specifice livrărilor continue în care se încadrează și furnizarea de energie electrică.

-Facturile emise vor conține un nou cod de bare, acesta putând fi utilizat de clienții aflați în situația de sărăcie energetică pentru efectuarea plății la oficiile poștale, conform Ordonanței de Urgență nr. 35 din 27 iunie 2025.

„Menționăm că prețul final facturat clienților se situează între 1,05 și 1,15 lei/kWh, în funcție de Operatorul de Distribuție corespunzător fiecărui loc de consum”, subliniază compania.