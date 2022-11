Edward Iordănescu merge în spionaj în Qatar: Naționala pe care o va ține sub supraveghere

Chiar dacă, forțat de absențe, Edward Iordănescu a convocat mulți jucători care cu greu vor mai prinde lotul, pe viitor, controversele n-au lipsit nici de această dată în privința selecției pentru amicalele cu Slovenia (diseară, ora 18.30, Pro Arena) și cu Moldova (duminică, ora 20.30, Pro Arena).

„Edi Iordănescu a făcut o mare nedreptate cu doi jucători de la noi (n.r. - de la Farul), Aioani şi Pitu. Aioani putea să fie între cei trei portari convocaţi, merita să fie acolo prin prestaţiile pe care le-a avut. Pitu e unul dintre cei mai buni pasatori din prima divizie, unul dintre cei mai buni jucători din primul eșalon, la ora actuală. Cred că meritau luaţi amândoi“, a spus Gică Popescu, președintele Farului, la Prima Sport.

„Plec, dacă nu ne calificăm“

Prezent, ieri, la o conferință, la Cluj, selecționerul a încercat să-și explice opțiunile în alăctuirea lotului. „Am întâmpinat unele probleme cu cluburile de afară, care n-au lăsat jucătorii la națională pentru că aceste date nu sunt în calendarul FIFA. Am avut probleme mai mari ca niciodată și în privința accidentărilor. Sunt conștient că există riscul să nu-i putem folosi pe toți jucătorii aflați, în premieră, la națională. Dar ei trebuie să se obișnuiască acum cu mediul nostru, cu exigențele noastre. Decât să apelăm la jucători de peste 30 de ani, am căutat să impulsionăm ce vine din urmă. E important să încercăm să forțăm anumiți jucători tineri. Dacă reușim să descoperim unul, doi, trei jucători în această acțiune, va fi fantastic. Dacă unul sau doi pot deveni o certitudine pentru campania de calificare la Euro 2024, atunci ne-am îndeplinit obiectivul“, a spus Edward Iordănescu.

Acesta a afirmat, încă o dată, că va demisiona de la națională, dacă România va rata calificarea la Euro 2024, după ce a retrogradat în Liga C a Națiunilor. „Dacă nu ne calificăm la Euro, eu voi răspunde cu postul“, a spus tehnicianul de 44 de ani.

Selecționerul va fi în Qatar

Edward Iordănescu va merge la Doha, după amicalele cu Slovenia și Moldova. „Voi fi în Qatar special pentru Elveția. Va fi un moment fantastic pentru mine, merg cu gândul să înțeleg cât mai bine Elveția și s-o văd la lucru în cea mai mare provocare a ei din ultima perioadă. Voi vedea zece meciuri în 5 zile. Va fi o experiență unică să văd cei mai buni jucători ai lumii“, a spus selecționerul României.

Lotul României pentru amicalele cu Slovenia și cu Moldova

Portari: H. Moldovan (Rapid), Târnovanu (FCSB), M. Popa (Voluntari)

Fundași: Cr. Manea (CFR Cluj), Pantea (FCSB), Rus (Pisa), Nedelcearu (Palermo), Burcă (CFR Cluj), Drăgușin (Genoa), Vătăjelu (CS U Craiova), Opruț (Hermannstadt)

Mijlocași: Olaru (FCSB), Boloca (Frosinone), M. Marin (Pisa), Băluță (Farul), N. Păun (Sepsi), R. Marin (Empoli), Cicâldău (Al-Ittihad Kalba), Cordea (FCSB), Moruțan (Pisa), Sefer (Rapid), Drăguș (Standard Liege), Petrila (CFR Cluj)

Atacanți: Pușcaș (Genoa), Ștefănescu (Sepsi), Paraschiv (Hermannstadt)