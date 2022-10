Edward Iordănescu, ferm înainte de Euro 2024: Promisiunea făcută în cazul ratării calificării

Selecționerul Edward Iordănescu a susținut, astăzi, o conferință de presă, în care a vorbit despre meciurile amicale din noiembrie, cu Slovenia acasă (17 noiembrie) și cu Republica Moldova în deplasare (20 noiembrie), dar și despre preliminariile Euro 2024. Cu acest prilej, el a anunțat că, dacă va eșua în tentativa de a duce naționala la turneul final, va părăsi funcția de selecționer.

„Dacă nu vom fi la European, cu siguranţă că după această campanie veţi avea pe altcineva în faţa dumneavoastră. Pentru mine, această prezenţă la turneul final e obligatorie, altfel e capăt de drum“, a spus tehnicianul de 44 de ani, cu 2 victorii, 2 remize și 4 eșecuri, de când se află pe banca naționalei.

Iordănescu a făcut și o analiză a grupei I, cea în care se află România: „Trebuie să ţintim cât mai sus. Chiar să atacăm primul loc. E o grupă echilibrată, comparativ cu alte grupe care arătau groaznic pentru noi. Elveţia e văzută drept favorită, dar asta nu înseamnă nu vom intra cu încredere, că nu ne vom juca şansa. Nu putem să scoatem din ecuaţia calificării nici Kosovo, nici Belarus, nici Israel. Programul arată un debut, teoretic, accesibil (n.r. – cu Andorra în deplasare și cu Belarus acasă), însă finalul e de foc, cu Israel în deplasare şi cu Elveţia acasă. Trebuie însă să privim cu încredere spre această campanie. Mai ales că, în septembrie, am avut două meciuri reușite, cu Finlanda și cu Bosnia. Am arătat o altă coeziune, am avut consistenţă“.

Ce a mai declarat Edward Iordănescu?

*Din păcate ce s-a întâmplat în iunie, ne-a afectat foarte tare. Clar că dubla cu Muntenegru a fost capitală şi cel mai prost moment al nostru. Au fost şi elemente pozitive, de unde putem să construim şi să creştem. Pot să spun cu tărie că mai mult decât am resimţit eu n-a resimţit nimeni acest parcurs şi automat retrogradarea echipei (n.r. - în Liga C a Națiunilor).

*Mi-am asumat şi îmi asum în totalitate. Cred, totuşi, că sunt şi lucruri care cu puţină şansă, cu puţin pragmatism, puteau să schimbe total prestaţia noastră şi clasamentul final. Cred că, cu puţină şansă, am fi putut să terminăm cel puţin pe locul trei în grupa din Liga Națiunilor. Dacă am fi avut un singur punct în plus în clasament, am fi terminat pe locul doi.

*Vine o nouă acţiune în noiembrie şi mi-aş dori să fie una de consolidare, în care să reconfirmăm lucrurile bune din septembrie. Din punctul meu de vedere, jocurile din noiembrie le consider oficiale şi începe campania de calificare pentru turneul european. Cu siguranţă, Nicolae Stanciu nu va fi la această acţiune şi îl consider o pierdere importantă.

*După ultimele rezultate, ar trebui să începă, din nou, să aibă încredere suporterii. Suporterii echipei naţionale trebuie să aibă încredere în naţională şi în potenţialul ei pentru că jucătorii au arătat că au potenţial. Suporterii iubesc echipa naţională, iubesc fotbalul şi n-au altă echipă naţională. Dacă vin alături de echipa naţională, sunt sigur că avem o altă şansă pentru succes.

România, bilanț cu colegele de grupă

*Elveția: 5 victorii, 4 remize, 4 înfrângeri

Ultimul meci (15 iunie 2016, Euro 2016): 1-1

*Israel: 14 victorii, 6 remize, 6 înfrângeri

Ultimul meci (29 martie 2022, amical): 2-2

*Belarus: 4 victorii, 2 remize, 0 înfrângeri

Ultimul meci (11 noiembrie 2020, amical): 5-3

*Andorra: 4 victorii, 0 remize, 0 înfrângeri

Ultimul meci (11 octombrie 2013, preliminarii CM 2014): 4-0

*Cu Kosovo, România n-a jucat până acum la nivel internațional.

Preliminarii Euro 2024, grupa I, program

25 martie 2023

*Belarus – Elveția

*Andorra – România

*Israel – Kosovo

28 martie 2023

*România – Belarus

*Kosovo – Andorra

*Elveția – Israel

16 iunie 2023

*Kosovo – România

*Belarus – Israel

*Andorra – Elveția

19 iunie 2023

*Elveția – România

*Belarus – Kosovo

*Israel – Andorra

9 septembrie 2023

*Andorra – Belarus

*România – Israel

*Kosovo – Elveția

12 septembrie 2023

*România – Kosovo

*Israel – Belarus

*Elveția – Andorra

*12 octombrie 2023

*Belarus – România

*Andorra – Kosovo

*Israel – Elveția

15 octombrie 2023

*Elveția – Belarus

*România – Andorra

*Kosovo – Israel

18 noiembrie 2023

*Belarus – Andorra

*Israel – România

*Elveția – Kosovo

21 noiembrie 2023

*România – Elveția

*Andorra – Israel

*Kosovo - Belarus

*Primele două clasate se vor califica la Euro 2024.