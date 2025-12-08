Ionuț Radu, ridicat în slăvi după prestația gabuloasă în fața Realului. La Madrid, portarul român n-a luat gol

Surpriza etapei a 16-a din Spania s-a produs duminică seară, pe „Santiago Bernabeu”, unde Celta Vigo a trecut de Real Madrid cu 2-0.

Suedezul Williot Swedberg a reușit o dublă, în minutele 53 și 90+3, iar Ionuț Radu a avut patru parade de excepție. Gazdele au avut trei eliminați, Garcia (64), rezerva Endrick (90+1) și Carreras (90+2).

După acest rezultat, Real Madrid rămâne cu 36 de puncte în 16 etape, cu 4 în minus față de liderul Barcelona. Pe locul 3 se află Villarreal, cu 35 de ppuncte și un meci în minus, ceea ce înseamnă că madrilenii pot pierde și poziția secundă. Celta Vigo este pe locul 10, cu 19 puncte în 15 runde.