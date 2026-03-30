INTERVIU / Ultimul președinte al FRF care a dus naționala la Mondiale: „Sunt absolut scârbit”! Spune că a făcut voodoo ca să-i califice pe tricolori la Coppa del Mondo 1990

Mircea Sandu (73 de ani) este ultimul președinte la FRF care a dus naționala la un Campionat Mondial de fotbal. Ales în fruntea federației în august 1990, „Nașul” și a plecat de la Casa Fotbalului în martie 2012, când a fost înscăunat Răzvan Burleanu (41 de ani), interval în care tricolorii au mers la World Cup 1994 și la Coupe du Monde 1998. Din Franța, unde s-a stabilit pentru a-și crește nepoții, fostul atacant de la Sportul a pus diagnosticul asupra echipei naționalei într-un interviu acordat pentru „Adevărul”.

Adevărul: Încep cu dublă întrebare de încălzire, una personală și una de natură geopolitică și economică: cum vă simțiți după mai vechile probleme de sănătate și cât este litrul de benzină în Franța?

Mircea Sandu: Bine, pașii merg, capul duce. Cât despre benzină, nu știu ce să spun, chiar nu cunosc prețul de aici.

Cum așa?

Am mașină electrică și o încarc gratis la Monaco.

Unde v-a prins meciul Turcia - România?

Acasă. L-am văzut și n-am a spune prea multe. Din păcate, locul din clasamentul FIFA arată unde suntem. Suntem departe de fotbalul care contează.

Avem echipă prea slabă pentru ce se joacă la nivel mondial sau nu găsim un antrenor capabil să ducă echipa la un Mondial, care să fie explicația pentru starea actuală a tricolorilor?

N-avem jucători. În plus, au venit cei care sunt acum la federație cu lozinci corporatiste. Fac ei centre de excelență, s-au scurs 2,5 milioane de euro și nu se știe nici acum unde s-au dus banii ăia, fără să fi ieșit vreun jucător. La loturi avem tot felul de antrenori despre care n-a auzit nimeni, gen Dulcea... Ne bate Kazahstan, suntem vai de mama noastră pe la juniori. Mai ridicăm capul cu câte un rezultat. Trebuie luat totul de la zero. Statul n-a făcut nimic în cei 35 de ani. El este primul vinovat. La un moment dat, am cerut ca oameni de la IEFS, din Medicină, să meargă afară și să extragă tot ce fac alții, alimentație, metodică, tot, să vină acasă după 8-10 luni petrecute prin Anglia, prin Japonia, iar sub coordonarea Mintiersului Sportului să facă un proiect pe 10-12 ani, pentru ca după să putem culege roade. Nu s-a făcut nimic.

În seamnă că FRF nu are nici vină, dacă statul poartă toată culpa...

Peste asta, a venit corporatismul la federație, cu lozinci! A venit cu mingea în mână și cu un program făcut de alții... În 12 ani văd că n-a pus doi pomi la federație, de când am plecat de acolo. Facem centre de excelență, facem fotbal pe uliță, deși asta e treaba Consiliilor Județele, competiții interșcolare. Exista Olimpiada școlară. Le-am lăsat licențierea pe mână, au făcut-o praf. Nu se întâlnesc periodic antrenorii de copii, să li se explice cum trebuie lucrat. Mă uit în Franța, aici copiii joacă fotbal de plăcere, la o anumită vârstă, nu pentru rezultat.

Care este diferența de valoare dintre generațiile Rațiu-Drăgușin-Ianis și Contra-Chivu-Mutu?

Este cât calificările!

Dacă e așa, nici Mutu nu a mers la Mondiale, are doar două participări la Euro, în 2000, când greul l-a dus Generația de Aur, și în 2008...

Ei aveau alt sistem de calificare, cu barajele acelea. Au avut baraj cu Slovenia, au avut baraj cu Grecia. Diferența este mare de calitate dintre cele două naționale este evidentă.

Ca joc, putem schimba ADN-ul acestei naționalei, care știe doar să stea în apărare și încearcă să „ciupească” pe contraatac? Poate dezvolta cineva jocul pozițional și pe cel de posesie?

Nu mă pricep, nu sunt antrenor. Ce pot să constat este că noi nu mai avem posesie de pe vremea lui Angelo Niculescu (n.r. - selecționerul României de la Mondialul din 1970). De atunci, stăm în apărare și pe contraatac.

Mircea Sandu l-a caracterizat într-un singur cuvânt pe Emeric Ienei: „Antrenorii de la Steaua au fost buni decât cei de la Dinamo”

A fost o greșeală numirea lui Lucescu, care susține că n-a vrut nimeni să preia echipa și că, de fapt, dânsul s-a sacrificat?

Dacă spune că a venit de milă, de silă, nu este în regulă. La națională este vorba despre plăcere, trebuie să vii cu plăcere, nu forțat de cineva sau de vreo împrejurare.

Pe cine ați numi selecționer la națională, dacă ați fi acum la FRF?

Nu sunt președinte. Și nici nu mai sunt apropiat de cei din fenomen, ca să pot lua o decizie.

Cât va mai dura până când România va merge din nou la un turneul final mondial? Va trebui ca FIFA să ne invite, ca să fim și noi acolo?

Aproape că se califică cine vrea și cine nu vrea...

Vi-l imaginați pe Hagi colaborând cu Burleanu, după ce la un moment dat spunea că nu va mai urmări din tribună meciurile naționalei cât timp cumnatului său, Gică Popescu, era în închisoare?

Nu știu cum va fi colaborarea lor. Hagi a fost unul dintre copiii mei, încă de la Sportul. Este un tip patriot. Echipa națională e viața lui. Dar, nu e club, ca să-i antreneze, să-și pună amprenta pe joc. Nu o să-i fie ușor. Nu mai avem meciuri cu Cipru, cu San Marino. O să vedem cum va fi cu țări ca Suedia, Polonia...

Pe Hagi l-ați numit antrenor la națională în 2001 la presiunea presei, dar la plecare, după ratarea barajului cu Slovenia, a spus că n-a fost susținut, că l-ați lăsat singur în vestiar. Cum vă raportați acum la acel mandat al său, în contextul ultimelor declarații făcute de Dumitru Dragomir, care a spus recent că Hagi v-a înjurat și că l-ați fi dat afară indiferent de soarta barajului cu Slovenia?

Mitică exagerează! Cert este că meciul ăla din Slovenia trebuia câștigat la cel puțin două goluri diferență. Apoi, la returul din Ghencea, ploaie, teren prost... Mare ghinion am avut atunci! La acea dublă putem invoca lipsa norocului, nu la meciul cu Turcia, de acum.

Cum comentați realegerea lui Răzvan Burleanu la FRF și cine credeți că îl va urma în 2030, în caz că nu va rămâne pe viață: cineva din fotbal sau tot un personaj impus din afară de forțe necunoscute, cum a fost dânsul?

Nu știu și nici nu mă interesează. Am 50 de ani în fotbal și sufăr. O fac în tăcere. Sunt absolut scârbit! Ce mi-au făcut ei mie... Atât spun despre Generația de Aur. După ce le-a dat jos postere de la federație, după ce i-a făcut în toate felurile, acum suntem tovarășii lor! Trebuia să se unească, să... Mă rog, treaba lor, să fie sănătoși! Nu știu cine va candida în 2030, nu îmi dau seama ce va fi atunci.

Până la urmă, aveți 3 Mondiale la activ sau doar două, cele 1994 și 1998?

Cred că 3! Îl pun și pe cel din 1990. Am venit în federație în august 1989, ca secretar. Mă ocupam cu organizarea. La meciul decisiv de calificare, cel cu Danemarca, de acasă, câștigat cu 3-1, am venit cu o vrăjitoare pe Ghencea, care spunea că are puteri magice și că îi înmoaie la meci pe danezi. I-am arătat fotografia lui Schmeichel și a lui Laudrup. I-am dat o vestă de fotoreporter și am așezat-o în spatele porții danezilor. Am făcut voodoo pentru națională! Țin minte că i-am dat atunci femeii vreo 2.000 de lei. Am cazat-o la un hotel din zona Rosetti. Pe ea și pe cel cu care venise în București, erau amândoi de prin Târgu Mureș, Sfântu Gheorghe. Mircea Pascu (șeful FRF în perioada februarie - august 1990) nu mi-a dat banii cheltuiți pe vrăjitoare!

REZUMATUL MECIULUI ROMÂNIA - DANEMARCA 3-1