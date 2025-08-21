INNA a fost inclusă pe coloana sonoră oficială a jocului eFootball 2026

search
Deși a cunoscut în nenumărate rânduri succesul internațional, INNA și-a mai trecut o nouă victorie în palmares. Artista de muzică pop va apărea pe sound-track-ul oficial al celor de la eFootball 2026, platformă care își lansează cea mai nouă versiune de joc.

Inna, cântăreață și compozitoare din România
Inna, cântăreață și compozitoare din România

Românca a fost inclusă în coloana sonoră a jocului cu piesa „Let it talk to me”, care a fost concepută în colaborare cu Sean Paul, cântăreț și producător din Jamaica.

S-a cnsiderat că melodia se potrivește perfect cu atmosfera vibrantă creată în timpul meciurilor din fotbalul european.

Jocul a fost lansat de Konami pe 14 august și este inspirat de vechiul Pro Evolution Soccer (PES).

De la lansare, piesa INNEI cu Sean Paul a cucerit rapid publicul, strângând peste 16 milioane de vizualizări pe YouTube și ajungând în topurile Trending în țări ca Austria (#2), Elveția (#9), Slovacia (#10) sau Belgia (#13), dar și în Maroc (#18).

Între timp, eFootball 2026 continuă să fie unul dintre cele mai iubite jocuri de fotbal digitale, disponibil pe PlayStation, Xbox, PC și mobil. Cu gameplay realist, opțiuni extinse de personalizare și prezența vedetelor internaționale, jocul atrage anual milioane de fani.

În noul soundtrack, pe lângă INNA și Sean Paul, apar nume precum Childish Gambino sau Sam Fender, urmând tradiția edițiilor trecute care au inclus artiști de top precum Thirty Seconds To Mars, The Chemical Brothers sau Noga Erez.

