Incredibil! A murit un alt președinte de club care l-a ținut sub aripă pe Adrian Mutu. „A muncit până în ultimele sale zile”

Sâmbătă, 17 ianuarie, în primele ore ale dimineții, Fiorentina a comunicat oficial moartea patronului său, Rocco Commisso, anunțul fiind făcut prin intermediul tuturor platformelor clubului, după ce acesta s-a confruntat, o perioadă îndelungată, cu probleme de sănătate.

Rocco Commisso, care împlinise 76 de ani în noiembrie 2025, a fost omagiat de clubul din Florența pentru contribuția sa la rezultatele obținute de echipă pe plan intern și internațional, iar conducerea viola a transmis un mesaj de condoleanțe și sprijin familiei îndoliate.

„În acest moment de mare tristețe, un gând sincer se îndreaptă către toți cei de la Fiorentina, personal, jucători și angajați, către toți cei care l-au cunoscut pe Rocco, către întreaga comunitate Viola și, mai ales, către toți băieții și fetele care vor continua să poarte culorile Viola și amintirea lui Rocco al nostru în toată Italia și în lume. Ne lipsești și ne vei lipsi mereu!”, a transmis clubul, citat de sportal.bg.

Rocco Commisso a devenit proprietarul Fiorentinei în vara anului 2019, după ce a achiziționat clubul de la frații Della Valle pentru suma de 150 de milioane de euro, iar în cei șase ani de mandat a investit aproximativ 500 de milioane în dezvoltarea grupării viola.

Sub conducerea sa, Fiorentina a cunoscut una dintre cele mai bune perioade

Fiorentina a reușit să ajungă într-o finală de Cupa Italiei, în două finale consecutive de UEFA Conference League și într-o semifinală europeană. Originar din Marina di Gioiosa Ionica, Commisso a trăit cea mai mare parte a vieții în Statele Unite, unde a absolvit Universitatea Columbia și a fondat, în 1995, compania Mediacom, unul dintre cei mai importanți operatori de televiziune din SUA. Din 2017, el a deținut și clubul american New York Cosmos.

„Dragostea lui pentru Fiorentina a fost cel mai mare dar pe care și l-a făcut. A petrecut zile de neuitat alături de băieții și fetele din sectorul juvenil, oferind mereu un gest de grijă și un zâmbet tuturor. Neobosit, a muncit până în ultimele sale zile, dedicându-se companiilor sale, Mediacom și Fiorentina, și viitorului acestora!”, a mai transmis clubul.

Bologna vs. Fiorentina, astăzi de la ora 16.00

În ultima perioadă s-a vorbit despre o posibilă vânzare a Fiorentinei, pe fondul unui sezon slab și al poziției echipei în zona retrogradării, însă Rocco Commisso a negat categoric aceste informații, susținând că clubul nu este de vânzare.

Fiorentina ar trebui să joace duminică în deplasare cu Bologna, dar nu este clar dacă meciul se va disputa conform programului. În timpul conducerii lui Commisso, gruparea viola nu a cucerit niciun trofeu, pierzând trei finale majore, una de Cupa Italiei și două de UEFA Conference League.