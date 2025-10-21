Incidente violente înaintea partidei lui Dennis Man în Liga Campionilor. 180 de fani reținuți de poliție

Cu o zi înaintea duelului PSV - Napoli, meci important în grupa Ligii Campionilor, orașul Eindhoven a fost scena unor tulburări serioase de ordine publică. Aproximativ 180 de suporteri napoletani au fost reținuți de forțele de ordine, după ce atmosfera a devenit tot mai tensionată în centrul orașului.

Luni seară, sute de suporteri italieni s-au strâns pe strada „Fuutlaan”, în apropiere de centrul orașului Eindhoven, ignorând solicitările poliției de a părăsi zona.

Poliția olandeză a intervenit în forță, în contextul unor altercații și manifestații care amenințau să scape de sub control. Situația a degenerat rapid, iar autoritățile au acționat preventiv pentru a evita eventuale violențe în ziua meciului.

Confruntarea dintre PSV și Napoli se anunță incendiară, nu doar pe teren, ci și în afara lui, fanii celor două echipe fiind în centrul atenției înainte de fluierul de start.

Peste 180 de suporteri italieni reținuți de poliție

Potrivit poliției locale, peste 180 de persoane au fost reținute pentru încălcarea reglementărilor municipale privind adunările publice. Cei arestați au fost transportați cu autobuzele la secția de poliție de pe Mathildelaan, unde au fost legitimați și audiați. O parte dintre aceștia nu dețineau bilete pentru partida de marți seară, ceea ce a ridicat îngrijorări suplimentare legate de posibile incidente.

De asemenea, patru suporteri ai echipei PSV au fost reținuți într-o altă locație din oraș, însă poliția a subliniat că nu au existat confruntări directe între cele două tabere.

„Am vrut să prevenim escaladarea situației. Nu a existat o confruntare directă între grupurile de suporteri”, a precizat o purtătoare de cuvânt a poliției.

Echipa lui Dennis Man ocupă locul 27 în grupa Champions League, cu un singur punct acumulat în primele două etape, în timp ce Napoli se află pe poziția a 19-a, cu 3 puncte.

PSV - Napoli, în Liga Campionilor, se joacă marți seara, de la ora 22:00.