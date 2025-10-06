Weekend fabulos în Europa. Numele românilor a răsunat în toate campionatele de pe continent

România joacă duminică împotriva Austriei, o victorie aducând un dram de speranță în privința calificării în barajul pentru Cupa Mondială 2026 din postura de ocupantă a locului 2 în grupa de calificare. Înainte de marele meci contra favoritei grupei, tricolorii au rupt plasele pentru echipele lor de club.

Finalul de săptămână a fost nemaipomenit pentru jucătorii români din strainătate, lucru care nu s-a mai întâmplat de multă vreme. Sartul l-a dat vineri Valentin Mihăilă, internaționalul nostru marcând un gol de la mijlocul terenului pentru Rizespor în victoria cu 5-2 contra lui Antalyaspor.

Ianis Hagi și Dennis Man, primele goluri pentru noile lor echipe

Sâmbătă, Ianis Hagi a marcat primul gol pentru Alanyaspor, dintr-o lovitură liberă executată magistral, tricolorul încununându-și prestația și cu o pasă de gol, fiind lăudat de presa turcă, chiar dacă a și produs un penalty în remiza 2-2 de pe terenul lui Genclerbirligi. Tot un gol și pasă decisivă a reușit și Dennis Man pentru PSV Eindhoven, aripa naționalei devenind ușor-ușor om de bază la noua sa formație.

Ieri, în Spania, Ionuț Radu, portarul convocat de Mircea Lucescu în detrimentul lui Horațiu Moldovan, a făcut un meci bun pentru Celta Vigo în remiza cu Atletico Madrid, în timp ce Andrei Rațiu a reușit o pasă decisivă la unicul gol al meciului Rayo Vallecano - Real Sociedad, încheiat 1-0. Românul a plecat ca din pușcă din propriul careu, a primit mingea de la un coechipier și i-a pasat perfect lui Pacha în careu, care a punctat pentru trei puncte importante.

Răzvan Marin, decisiv pentru AEK Atena

În Grecia, Răzvan Marin a marcat golul de 3-2 al meciului câștigat de AEK Atena cu Kifisia, în minutele de prelungire, din penalty. Tricolorul intrase pe teren în minutul 67, la scorul de 2-2. Golul său a ajutat-o pe AEK să rămână lider în campionatul elen. În plus, Vlad Dragomir a marcat în Cipru, pentru Pafos, în victoria cu 4-2 contra rivalei AEK Larnaca, iar Rareș Ilie a oferit o pasă decisivă în partida câștigată de Empoli, 2-1 cu Sudtirol, în Serie B.

La aceste reușite ale jucătorilor români se adaugă și succesele antrenorilor noștri. Cu Cristi Chivu la timonă, Inter Milano a trecut cu 4-1 de Cremonese, în timp ce Răzvan Lucescu a obținut un rezultat mare cu PAOK Salonic, învingătoare cu 2-1 în derbyul cu campioana Olimpiacos.