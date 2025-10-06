search
Luni, 6 Octombrie 2025
Weekend fabulos în Europa. Numele românilor a răsunat în toate campionatele de pe continent

Publicat:

România joacă duminică împotriva Austriei, o victorie aducând un dram de speranță în privința calificării în barajul pentru Cupa Mondială 2026 din postura de ocupantă a locului 2 în grupa de calificare. Înainte de marele meci contra favoritei grupei, tricolorii au rupt plasele pentru echipele lor de club.

Răzvan Marin, gol în prelungiri pentru liderul din Grecia. Foto Sportpictures
Răzvan Marin, gol în prelungiri pentru liderul din Grecia. Foto Sportpictures

Finalul de săptămână a fost nemaipomenit pentru jucătorii români din strainătate, lucru care nu s-a mai întâmplat de multă vreme. Sartul l-a dat vineri Valentin Mihăilă, internaționalul nostru marcând un gol de la mijlocul terenului pentru Rizespor în victoria cu 5-2 contra lui Antalyaspor.

Ianis Hagi și Dennis Man, primele goluri pentru noile lor echipe

Sâmbătă, Ianis Hagi a marcat primul gol pentru Alanyaspor, dintr-o lovitură liberă executată magistral, tricolorul încununându-și prestația și cu o pasă de gol, fiind lăudat de presa turcă, chiar dacă a și produs un penalty în remiza 2-2 de pe terenul lui Genclerbirligi. Tot un gol și pasă decisivă a reușit și Dennis Man pentru PSV Eindhoven, aripa naționalei devenind ușor-ușor om de bază la noua sa formație.

Ieri, în Spania, Ionuț Radu, portarul convocat de Mircea Lucescu în detrimentul lui Horațiu Moldovan, a făcut un meci bun pentru Celta Vigo în remiza cu Atletico Madrid, în timp ce Andrei Rațiu a reușit o pasă decisivă la unicul gol al meciului Rayo Vallecano - Real Sociedad, încheiat 1-0. Românul a plecat ca din pușcă din propriul careu, a primit mingea de la un coechipier și i-a pasat perfect lui Pacha în careu, care a punctat pentru trei puncte importante.

Răzvan Marin, decisiv pentru AEK Atena

În Grecia, Răzvan Marin a marcat golul de 3-2 al meciului câștigat de AEK Atena cu Kifisia, în minutele de prelungire, din penalty. Tricolorul intrase pe teren în minutul 67, la scorul de 2-2. Golul său a ajutat-o pe AEK să rămână lider în campionatul elen. În plus, Vlad Dragomir a marcat în Cipru, pentru Pafos, în victoria cu 4-2 contra rivalei AEK Larnaca, iar Rareș Ilie a oferit o pasă decisivă în partida câștigată de Empoli, 2-1 cu Sudtirol, în Serie B.

La aceste reușite ale jucătorilor români se adaugă și succesele antrenorilor noștri. Cu Cristi Chivu la timonă, Inter Milano a trecut cu 4-1 de Cremonese, în timp ce Răzvan Lucescu a obținut un rezultat mare cu PAOK Salonic, învingătoare cu 2-1 în derbyul cu campioana Olimpiacos.

Sport

