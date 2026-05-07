Video Incident înainte de meciul CSA Steaua-Sepsi OSK: peste 300 materiale pirotehnice interzise, descoperite în interiorul stadionului

Forțele de ordine au descoperit, în cadrul controlului pirotehnic efectuat înaintea meciului de fotbal dintre CSA Steaua București și ACS Sepsi OSK, un număr de 311 materiale pirotehnice de tip „torțe”, ascunse în interiorul arenei sportive.

Potrivit informațiilor oficiale, materialele interzise au fost identificate în zona dispozitivelor de acces destinate persoanelor cu dizabilități, existând suspiciuni că acestea ar fi fost utilizate pentru disimularea pirotehnicelor.

Forțele de ordine au întocmit actele de sesizare a organelor de urmărire penală, fiind invocate prevederile Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Reprezentanții Jandarmeriei reamintesc că „utilizarea materialelor pirotehnice în incinta arenelor sportive este strict interzisă, reprezentând un risc major pentru siguranța spectatorilor, sportivilor și a personalului implicat în organizarea evenimentului”.