Publicat:

Formația norvegiană Bodo/Glimt a reușit încă o minune și a eliminat marți seară, cu scorul de 5-2 la general, echipa italiană Inter Milano din play-off-ul Ligii Campionilor. Antrenorul român al grupării lombarde, Cristian Chivu (45 de ani), a recunoscut la final că nordicii au meritat calificarea, având o evoluție mai energică decât cea a elevilor săi.

Bucuria nordicilor de la final FOTO Facebook Fotballklubben Bodø/Glimt
Bucuria nordicilor de la final FOTO Facebook Fotballklubben Bodø/Glimt

Bodo/Glimt a sărbătorit în vestiarul de pe „San Siro” accederea între cele mai bune 16 formații de pe continent.

Calificarea în optimile de finală este o bornă istorică pentru Norvegia, iar fotbaliștii și ceilalți din staff nu s-au putut abține să nu petreacă în inima stadionului.

