1 februarie: Ziua în care Ilie Năstase a fost desemnat cel mai bun tenismen

Publicat:

În 1 februarie, Ilie Năstase a fost desemnat cel mai bun tenismen al anului 1973. Tot în această zi, în 1852, s-a născut celebrul dramaturg Ion Luca Caragiale.

Ilie Năstase în tinerețe/FOTO: Nasty
Ilie Năstase în tinerețe/FOTO: Nasty

1789: A fost ales primul președinte al SUA, George Washington

Născut pe 22 februarie 1732, în Regatul Unit, George Washington a fost general și om de stat american și primul președinte al Statelor Unite ale Americii.

George Washington/FOTO: Britanica
George Washington/FOTO: Britanica

La acea vreme funcţia de preşedinte nu exista în SUA, iar aceasta a fost definită în amănunt de George Washington, în conformitate cu legile constituţionale la care lucra. La finalul şedinţei al Convenției, noua Constituție a ratificată de toate cele 13 state de la acea vreme.

Ulterior, în 30 aprilie 1789 și apoi în alegerile din 1792, colegiul electoral l-a ales în unanimitate pe George Washington președinte. La ceremonia de învestire, a insistat să se servească rom de Barbados.

George Washington a rămas singurul președinte care a luat 100% din voturile electoratului.

Pe 12 decembrie 1799, George Washington a ieșit călare să-și inspecteze fermele în timp ce ninge, iar ninsoarea s-a transformat mai târziu în grindină și lapoviță. A luat cina fără să-și schimbe hainele ude, iar peste noapte s-a îmbolnăvit grav, dezvoltând răceală, febră și amigdalită, care au evoluat în laringită acută și pneumonie.

Washington a murit pe 14 decembrie 1799, la vârsta de 67 de ani, în casa sa.

1852: S-a născut dramaturgul Ion Luca Caragiale

Născut la la 1 februarie 1852, Ion Luca Caragiale a fost un dramaturg, nuvelist, pamfletar, poet, scriitor, director de teatru, comentator politic și ziarist român.

Ion Luca Caragiale/FOTO: Shutterstock
Ion Luca Caragiale/FOTO: Shutterstock

Ion Luca Caragiale a urmat clasele primare și gimnaziul la Ploiești, fiind influențat de învățătorul Bazil Drăgoșescu și de unchiul său actor, Iorgu Caragiale.

În adolescență a început să scrie poezii și a frecventat Conservatorul de Artă Dramatică, dar a renunțat la actorie în 1870, mutându-se la București și lucrând ca copist la Tribunalul Prahova. În 1871 a devenit sufleor și copist la Teatrul Național, iar între 1873 și 1875 a colaborat la „Ghimpele”.

La 12 martie 1885 i s-a născut fiul Mateiu cu Maria Constantinescu, iar în 1889 s-a căsătorit cu Alexandrina Burelly, cu care a avut trei copii: Ioana, Agatha și Luca Ion; primele două fete au murit la scurt timp.

Caragiale a fost și un important autor de nuvele, schițe și piese de teatru. De asemenea, a fost implicat în viața politică și culturală a vremii, fiind, printre altele, și director al Teatrului Național din București. Moștenirea sa este încă relevantă astăzi, fiind considerat un clasic al literaturii române.

George Călinescu îl considera a fi cel mai mare dramaturg român. Este cunoscut pentru piesele sale de teatru care reflectă viața socială și politică din România sfârșitului de secol XIX, cele mai celebre lucrări fiind O scrisoare pierdută și D-ale carnavalului.

În ziua de 9 iunie 1912, Caragiale a murit subit în locuința sa de la Berlin, din cartierul Schöneberg, bolnav fiind de arterioscleroză.

1868: S-a născut pictorul Ștefan Luchian

Ștefan Luchian s-a născut la 1 februarie 1868, la Ștefănești, județul Botoșani, și a murit la 28 iunie 1916, la București.

Ștefan Luchian/FOTO: Wikipedia
Ștefan Luchian/FOTO: Wikipedia
În anul 1889 a absolvit Școala Națională de Arte Frumoase din București. Ulterior, și-a continuat studiile la München și Paris.

În anul 1893 a revenit în țară. În 1895 a deschis la București Salonul Artiștilor Independenți, iar în 1990 a participat cu două pasteluri la Expoziția Internațională de la Paris.

Amintim câteva dintre picturile sale: „Fântâna de la Brebu”, „Autoportret”, „Mahalaua Dracului”, „Colț din strada Povernei”, „Sf. Sebastian”, „Un zugrav”, „Maci”, „Anemone” și „Vas cu flori”.

1946: Trygve Lie devine primul secretar general al ONU

Trygve Halvdan Lie s-a născut pe 16 iulie 1896, la Oslo, Norvegia.

A urmat studiile la Universitatea din Oslo, unde a obținut o diplomă în drept în 1919. La 8 noiembrie 1921 s-a căsătorit cu Hjordis Joergensen, împreună având trei copii: Sissel, Guri și Mette, scrie ONU.

Trygve Lie a fost activ în Partidul Muncii din Norvegia, ocupând funcții precum asistent al secretarului partidului, consilier juridic al federației sindicatelor și secretar executiv național.

În guvernul lui Johan Nygaardsvold a fost ministru al Justiției (1935–1939), apoi ministru al Comerțului și Industriei (iulie–septembrie 1939) și ministru al Aprovizionării și Transporturilor Maritime la începutul celui de-al Doilea Război Mondial, salvând flota norvegiană pentru Aliați.

În decembrie 1940 a devenit ministru interimar de Externe și oficial din februarie 1941, fiind ales și membru al Parlamentului în 1936 și reales în 1945.

Pe 1 februarie 1946, Lie a fost ales primul secretar general al Națiunilor Unite și a fost instalat oficial de Adunarea Generală la 2 februarie 1946. Adunarea Generală, la 1 noiembrie 1950, i-a prelungit mandatul pentru încă trei ani, de la 1 februarie 1951. Lie a demisionat din funcția de secretar general în noiembrie 1952.

1970: S-a născut artista Nicoleta Matei

Născută pe 1 februarie 1970, în Ploiești, Nicoleta Matei, cunoscută simplu ca Nico, este o cântăreață română de muzică pop și vedetă de televiziune. Nico și soțul ei au un studio propriu.

A absolvit Școala Populară de Artă din Ploiești (1990) și Conservatorul „George Enescu” din București. A devenit solistă la Teatrul Toma Caragiu, secția estradă, și a cântat în străinătate (China, Japonia).

Între 1996 și 1999 a câștigat patru ediții consecutive ale premiului pentru cea mai bună solistă vocală la Festivalul Național al teatrelor de estradă de la Constanța. În 1998 a obținut premiul I pentru cea mai bună voce feminină la Festivalul „Ion Vasilescu”, iar în 1999 premiul II la Festivalul Național de Muzică Ușoară Mamaia, debutând în muzica românească.

A colaborat cu B.U.G. Mafia („Cine e cu noi”) și Moromeții („Tic Tac 123”) și a participat de mai multe ori la Selecția Națională Eurovision (1999, 2002–2009).

În 2003 a obținut premiul II la Festivalul Internațional „Cerbul de Aur” și a lansat primul album, „Gând pentru ei”. În 2004 a câștigat mai multe premii internaționale la festivalurile „Discovery Fest” (Bulgaria) și „Vocea Asiei” (Kazahstan), precum și locul II la Festivalul de la Mamaia.

În 2007 a trecut de preselecția națională Eurovision cu „Dulce amăruie” și „Love is all you need”. În 2008 a reprezentat România la Eurovision la Belgrad, Serbia, cu „Pe-o margine de lume” alături de Vlad Miriță, ajungând în finală și clasându-se pe locul 20.

1974: Ilie Năstase este declarat cel mai bun tenismen al anului 1973

Ilie Năstase a fost declarat, pe1 februarie 1974 cel mai bun tenismen al anului 1973. Sportivul nomân a fost distins, la New York, cu „Racheta de aur".

Se întâmpla după ce, pe 23 august 1973, Ilie Năstase devenise primul număr 1 în clasamentul ATP.  

„Pe vremea aia, clasamentele le întocmeau ziariştii, în funcţie de care a luat mai multe Grand Slam-uri, turnee individuale, şi în anul ăla se vorbea că urmează ca ATP să facă un clasament, dar nu se ştia când o să iasă. Şi anul ăla cred că a fost cel mai bun an al meu, am câştigat 12 turnee, sau 14, nici nu mai ştiu câte. Tot ce era pe zgură am câştigat în anul ăla. Şi atunci, ca procentaj, eu am fost cel mai bun şi în momentul în care a ieşit clasamentul, am fost numărul 1”, mărturisea Ilie Năstase, într-un interviu pentru „Adevărul”.

