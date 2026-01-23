Aruncată în stradă, Charlotte nu mai există pentru Ilie Năstase. Fiica fostului tenismen a ajuns să cerșească bani de mâncare

Ilie Năstase și actrița Alexandra King au înfiat în timpul mariajului lor doi copii: pe Nicolas, în 1987, și pe Charlotte, trei ani mai târziu. Cei doi au rămas în SUA, cu mama lor, după ce fostul mare tenismen a divorțat.

Zilele trecute, Charlotte, ajunsă la 37 de ani, a șocat printr-un anunț publicat pe rețelele de socializare, însoțit de o fotografie greu de privit, cu ea întinsă pe stradă: „Vă rog, îmi puteți trimite bani pentru mâncare și adăpost? Acum sunt fără adăpost și blocată din cauza fostului meu iubit. Mulțumesc!”. Tânăra a fost contactată de Click!, moment în care a implorat să-i fie trimiși bani, precizând că tatăl ei adoptiv refuză să-i mai răspundă la telefoane, blocându-i numărul.

Însă Ilie Năstase nu mai vrea să audă de fiica sa din momentul în care aceasta și-a deschis cont pe platforma pentru adulți OnlyFans. „Vreau să știe că eu, personal, am blocat-o. Da, în urmă cu trei ani, când a apărut ea cu Onlyfans-ul său dezbrăcată în poze, atunci am blocat-o. De atunci gata, nu mai am nicio treabă cu ea.

I-a plătit școala: jumătate de milion de euro

Îi urez multă sănătate, dar o rog să termine cu scandalurile. Cu mine nu mai are ce discuta, e pe drumul ei. Am ajutat-o când a fost cazul, i-am plătit școala, vreo jumătate de milion de euro. Ea e în SUA, eu în România, nu-mi mai pasă. Fiecare are viața lui. Întrebați-o cine i-a plătit educația 10 ani la Școala Americană, vreo jumătate de milion de euro! Dacă nu sunt tată bun... Pentru ce? A muncit, a făcut ceva în viața ei ca să merite mai mult?

Dacă dumneavoastră credeți că i-am dat numai 600 de dolari să trăiască în America, înseamnă că minte clonț! M-am ocupat de ea cât am putut, dacă ea stă în America și a fost decizia ei să stea în America... Ea stă în America, eu stau la București... Eu știu ce am făcut pentru ea și fratele ei, de asemenea, adoptat. Le-am dat educație, care este cea mai importantă! Ce să fac? Să mă duc la New York să locuiesc? Am familia mea, aici, în România!”, a declarat Ilie Năstase, la Antena Stars.

Și-a acuzat tatăl că i-a sugerat să se sinucidă

În acești trei ani de când nu se mai înțeleg, Charlotte Năstase l-a acuzat pe tatăl său că i-a sugerat să se sinucidă. „Am locuit în România patru ani, din 1996 până în 2000. Ultima dată când am mai fost în România aveam 16 ani. L-am mai văzut pe tatăl meu atunci când am împlinit 18 ani, la Paris. Atunci nu mi-am imaginat că lucrurile dintre noi vor ajunge aici.

E adevărat, sunt mândră că sunt fiica lui, dar se pare că, la rândul lui, el nu vrea ca eu să exist și chiar regretă că m-a adoptat! Mereu ne-am înțeles bine, dar nu știu de ce vine acum să-mi spună că el nu știe cine sunt eu și că nu mă cunoaște deloc. Am câteva înregistrări cu el în care îmi zice asta! Și nu doar că-mi zice așa, dar el, practic, a încercat să mă convingă pe mine să mă sinucid! Mi-a zis să iau o pastilă că eu nu am o viață!”, a spus Charlotte Năstase, tot pentru Click!

Pe lângă cei doi copii adoptați, fostul lider ATP mai are o fiică cu Dominique Garzia, Nathalie şi două cu Amalia, Alessia şi Emma. Cu soţia din prezent, Ioana, fostul mare tenismen nu are niciun copil.