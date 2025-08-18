Trei femei bete pulbere, încătușate după ce au sărit la bătaie la polițiști. Un agent a fost zgâriat până la sânge

Trei femei de 21, 31 şi 50 de ani au fost încătuşate şi duse la Poliţie, după ce una dintre ele a sesizat la 112, în mod nereal, că ar fi fost bătută de concubin. Când poliţiştii le-au spus că vor fi amendate pentru apelarea abuzivă a numărului unic de urgenţă, au devenit agresive şi au început să-i lovească pe oamenii legii.

Trei femei din Călărași, foarte bine dispuse după ce au băut mai multe păhărele de alcool, au fost încătușate de polițiști.

Totul a plecat de la un apel la 112 făcut de o femeie de 31 de ani, care a reclamat că ar fi fost agresată de concubinul său. Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului, unde au găsit încă două femei, în vârstă de 21 şi 50 de ani, aflate în stare vădită de ebrietate şi având un comportament agitat.

Apelanta a declarat că nu a fost agresată fizic de către concubin, ci a avut doar un conflict verbal spontan cu acesta.

După ce i s-a adus la cunoştinţă că urmează să fie sancţionată contravenţional pentru apelarea abuzivă a numărului unic de urgenţă 112, femeile au devenit agresive, atât verbal, cât şi fizic. Din acest motiv, poliţiştii au încătuşat-o pe femeia de 50 de ani, care manifesta cel mai agresiv comportament, potrivit News.

În timpul intervenţiei, cea mai tânără dintre ele a lovit cu pumnii în piept, în repetate rânduri, un agent de poliţie şi l-a apucat de braţe, încercând să o elibereze pe femeia încătuşată. În urma incidentului, poliţistul a suferit o escoriaţie la antebraţul drept. Cele trei femei implicate au fost încătuşate şi conduse la sediul poliţiei pentru continuarea cercetărilor.

În cauză a fost întocmit dosar penal pentru săvârşirea infracţiunii de ultraj, iar faţă de tânăra de 21 de ani a fost dispusă măsura reţinerii pentru 24 de ore. Ulterior, ea s-a ales cu control judiciar pentru 60 de zile.