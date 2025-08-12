Ianis Hagi a luat legătura cu Mihai Rotaru. Mijlocașul a vorbit despre transferul la Craiova

În contextul în care Ianis Hagi (26 de ani) își caută un nou angajament, iar Mihai Rotaru (52 de ani) și-a exprimat, în nenumărate rânduri, intenția de a-l aduce pe mijlocaș la Universitatea Craiova, internaționalul român a luat legătura cu finanțatorul grupării din Bănie.

Liber de contract, pentru internaționalul român a apărut și cea de-a treia oportunitate de a revenit în România. După ce a refuzat ofertele celor de la Rapid și FCSB, Ianis Hagi a reflectat asupra mutării în cadrul formației din Bănie.

Cum era de așteptat, Hagi Jr. nu a fost încântat de ideea de a evolua pe Ion Oblemenco, conform sport.ro. Mijlocașul ar fi discutat cu Mihai Rotaru și ar fi refuzat oferta patronului craiovean. Mai ales că în trecut a declarat că singura echipă pentru care va volua în România va fi Viitorul/Farul.

În prezent, Ianis Hagi se antrenează alături de lotul Farului, așteptând să își găsească un angajament în străinătate. Tricolorul refuză să revină în Superligp.

Nu vrea să revină în țară, dar recomandă Superliga altor jucători

Mijlocașul l-a sfătuit, recent, pe Danny Armstrong să rămână în Superliga. Scoțianul evoluează, în prezent, la Dinamo și a marcat recent de trei ori în derby-ul cu FCSB, scor 4-3.

„Ianis Hagi este un jucător foarte, foarte bun. E și unul dintre prietenii mei. Un alt prieten l-a contactat pe Ianis înainte să semnez aici și l-am întrebat ce părere are. Doar un mic sfat, pentru că, evident, e o mutare importantă pentru mine.

A vorbit atât de bine despre București, despre Dinamo, despre campionat... E mai intens, aș spune. E un stil de joc bun. E, poate, mai tehnic. Jocul e mai înfierbântat.

Dar e ceva la care mă pot adapta și îmi place să învăț lucruri noi și un stil de joc nou. Caut să devin mai bun în fiecare zi, acesta fiind planul meu!", a spus Armstrong, conform digisport.ro.