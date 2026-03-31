Marți, 31 Martie 2026
Adevărul
Ianis Hagi, cuvinte mari de la națională jalnică: „O să avem altă față din vară încolo. Avem foame de victorie, foame de succes”

După Slovacia - România 2-0, Ianis Hagi (27 de ani), de la Alanyaspor, a oferit aceleași declarații prin care îndeamnă lumea la optimist, cu toate că situația naționalei este una tristă și fără speranță. Naționala României are interzis la Mondiale din 1998.

Ianis se zbate mult, dar n-are realizări miraculoase FOTO Sportpictures

Trebuie să închidem capitolul și să mergem înainte. Singurul lucru pe care mi-l doresc este ca lumea să aibă încredere în noi, o să avem altă față din vară încolo.

Nu știm cine va veni la echipă (n.r. - selecționer). N-am avut nicio comunicare cu domnul președinte, cu staff-ul dânsului, cei de sus o să ne comunice. Ne dorim ca România să nu-si piardă speranța în noi.

În continuare avem foame de victorie, foarme de succes. Sănătate multă domnului Lucescu, să petreacă mai mult timp cu familia”., a spus Ianis, la microfonul Antenei 1, postul care a transmis meciul de la Bratislava și va difuza partidele de la Cupa Mondială.

Daniel Bîrligea (25 de ani), atacant la FCSB, a spus alte cuvinte goale de conținut: „Puteam să muncim mai mult, cu siguranță este o dezamăgire. Trebuia să avem măcar un rezultat pozitiv, ca să plecăm data viitoare de la un moral mai bun. Trebuie să fim uniți. Situația lui nea Mircea ne-a zdruncinat un pic. Nu toți am fost cu gândul la fotbal. Trebuia să luptăm mai mult și pentru dânsul. Va fi un nou început. Să muncim mai mult”.

