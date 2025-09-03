Adrian Mititelu l-a trimis pe basarabeanul Vladislav Blănuță într-o zonă de război. Atacantul va juca în Conference League

Atacantul Vladislav Blănuță (23 de ani) este noul jucător al celor de la Dinamo Kiev, a anunțat clubul ucrainean azi-noapte. Revenit la FCU Craiova, aflată în Liga a 3-a, după împrumutul la U Cluj, atacantul face un pas important în carieră.

„Vladislav Blănuță - noul jucător al lui Dinamo Kiev!Dinamo Kiev a semnat un contract pe 5 ani cu atacantul român în vârstă de 23 de ani, Vladislav Blănuță.Vladislav s-a născut pe 12 ianuarie 2002, la Hîncești (Republica Moldova). Are 1,93 m înălțime, evoluează pe postul de atacant central și joacă cu piciorul drept.

În septembrie 2022 a fost împrumutat la Universitatea Craiova 1948. După încheierea sezonului, transferul a fost definitivat, iar în vara lui 2023 a semnat un contract permanent cu clubul. În sezonul 2023/2024 a jucat 31 de meciuri și a înscris 8 goluri. În stagiunea 2024/2025 a fost împrumutat la Universitatea Cluj, unde a adunat 37 de partide și 12 goluri.

La nivel internațional a evoluat pentru naționalele de juniori și tineret ale Moldovei. Din 2023 reprezintă România, pentru care a strâns deja mai multe apariții la selecționatele U20 și U21.De menționat că tatăl său, Eduard Blănuță, este un antrenor cunoscut, aflat în prezent la cârma echipei Petrocub, din prima ligă a Moldovei. Bine ai venit, Vlad!”, scrie Dinamo Kiev într-un comunicat.

Atacantul a avut oferte atât din România, de la FCSB, cât și din Israel, Rusia sau Arabia Saudită, însă a ales în cele din urmă Ucraina. El a semnat cu campioana en-titre, Dinamo Kiev, echipă care, după un parcurs modest în preliminariile cupelor europene, va evolua în grupele Conference League.

Acolo, formația ucraineană, fosta echipă a lui Mircea Lucescu, se va confrunta cu adversari importanți: Crystal Palace, Samsunspor, Zrinjski Mostar, Omonia Nicosia, Fiorentina și Noah.

Vladislav s-a format la clubul privat bucureștean Regal București, desființat între timp, unde l-a avut coleg pe Radu Drăgușin (detalii, AICI).