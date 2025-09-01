Ianis Hagi, ultima șansă să ajungă într-un mare campionat. Fiul „Regelui” se poate întoarce la origini

Născut la Istanbul, în octombrie 1998, Ianis Hagi (26 de ani) este aproape de o revenire în Turcia, pentru a evolua la o formație mică. Variantele din campionatele mari din Occident, unde 1 septembrie este ultima zi de transferuri, au picat una după alta.

Mijlocașul ofensiv este în continuare liber de contract după despărțirea de Rangers și a fost sărit de la convocări de către selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani).

Fiul „Regelui” așteaptă pe ultima sută de metri o ofertă de la o formație dintr-un campionat din Europa de Vest, însă în caz contrar are și o variantă de rezervă, la care va apela în ultimă instanță.

Luni seara se va încheia fereastra de mercato în majoritatea campionatelor din Europa, iar Hagi junior speră pe final să găsească un nou angajament, motiv pentru care încă nu a dat curs ofertei de la gruparea turcă Fatih Karagumruk.

Dacă pe numele lui nu va veni nimic avantajos în ultimele ore de mercato, Hagi va accepta propunerea dinspre echipa turcă și va semna acolo, potrivit primasport.ro.