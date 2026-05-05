Video I-a furat iubita, apoi s-a răzbunat pe el de la punctul cu var. Povestea fabuloasă a doi mari fotbaliști care și-au disputat o fată

Fostul jucător al echipei AC Milan, italianul Alessandro „Billy” Costacurta (60 de ani), a dezvăluit povestea relației pe care a avut-o cu un adversar francez, fostul portar Fabiez Barthez (54 de ani).

Alessandro Costacurta, comentator la Sky Sport, a câștigaat zeci de trofee, fiind coleg la AC Milan cu Florin Răducioiu (56 de ani).

Recent, „Billy” a comentat un meci dintre echipele sale naționale, Italia și Franța, pentru care portarul Fabien Barthez a jucat timp de mai mulți ani. Și-a amintit de duelurile de odinioară cu portarul francez, dezvăluind o poveste în care a fost implicată o fată.

Billy Costacurta nu era un executant specializat de penalty-uri. Totuși, într-un meci din sferturile de finală de la Cupa Mondială 1998 împotriva Franței, a vrut să execute de la punctul cu var și nu doar pentru a se califica în runda următoare, pe care în cele din urmă a ratat-o.

LOVITURILE DE LA 11 METRI DIN MECIUL FRANȚA - ITALIA DIN 1998

În podcastul „Spazio Penombre”, fostul fundaș a dezvăluit de ce l-a dușmănit pe Fabien Barthez, fostul portar al Franței.

Rivalul său, nu doar pe teren, i-a dat energia de a executa acel penalty, când nimeni nu s-ar fi așteptat.

„Gândeam pozitiv. Eram foarte supărat pe portarul Barthez pentru că – și vă spun, credeți-mă – îmi furase o fată frumoasă, cu doi ani mai devreme, la Cap d'Antibes. Eram furios pe el. L-am urât de moarte atunci!”.

În cele din urmă, „Billy” a transformat lovitura de pedeapsă, dar erorile lui Albertini și Di Biagio s-au dovedit fatale pentru italieni. Astăzi, Costacurta este căsătorit cu Martina Colombari, Miss Italia 1991.