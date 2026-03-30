Hoții au dat lovitura Generației de Aur la Istanbul: „Am rămas fără telefon”

Câțiva reprezentanți din Generația de Aur au însoțit naționala la Istanbul, cu ocazia semifinalelor pentru barajul de calificare la Campionatul Mondial de fotbal, Turcia - România 1-0.

În „lotul” deplasat s-a aflat Gică Hagi, Gică Popescu, Florin Răducioiu, Ilie Dumitrescu, Tibor Selymes și Adrian Ilie. Ei au urmărit jocul dintr-o lojă a arenei Beișktaș, refuzând invitația de a asista la antrenamentul oficial.

„În nici 30 de minute de când am ajuns la Istanbul, am rămas fără telefon. După ce ne-am cazat, am luat taxiul până în centru, pentru o scurtă plimbare. După câteva minute, în zona Pieții Taksim, am văzut că nu mai am telefonul. Nu am simțit nimic când mi-a dispărut! Am făcut reclamație la Poliție, însă nu am vreo așteptare legată de recuperarea lui”, a spus Selymes (55 de ani), potrivit GSP.

Deplasarea la Istanbul n-a avut legătură cu FRF, susține fostul dinamovist: „Noi am fost pe cont propriu în Turcia, nu s-a implicat Federația Română de Fotbal, nu am deranjat naționala actuală. M-am bucurat enorm să stăm din nou împreună, fiecare venind cu soția. Am depănat amintiri, a fost o atmosferă foarte frumoasă între noi”.