Patimile fanilor români la Istanbul. „Ne-au descălțat, ne-au scos banii din portofele”

România a fost încurajată în infernul de la Istanbul de circa 2.000 de suporteri, care s-au făcut greu auziți în vacarmul creat de cei 40.000 de fani ai gazdelor. Pe lângă faptul că favoriții lor au luat bătaie (0-1), tricolorii s-au văzut și intimidați de organizatori, care le-au aplicat un tratament strict.

Forțele de ordine au recurs la un control draconic la porțile de acces ale stadionului lui Beșiktaș. Aceștia au povestit, conform gsp.ro, că au fost chiar descălțați, pentru a nu a introduce în arenă materiale pirotehnice. Au rezultat situații aprinse, suporterii protestând față de comportamentul stewarzilor.

Blocați la porțile stadionului

Fanii naționalei lui Mircea Lucescu au stat blocați la porțile de acces: „Stau la M1 de 30 de minute și nu intră aproape nimeni, nu am avansat deloc”, a declarat unul dintre tricolori, completat de altul: „A fost un control extrem de strict, ne-au descălțat, scos banii din portofel. Se crease o tensiune maximă, eram extrem de înghesuiți!”. Până la urmă, aceștia au reușit să intre pe stadion cu întârziere, ocupând sectorul destinat lor, la inelul trei al arenei lui Beșiktaș.

România a ratat joi seară o nouă prezență la Cupa Mondială, unde nu a mai jucat din 1998. Naționala a fost învinsă cu 1-0 de Turcia în semifinalele barajului și va mai juca un meci de palmares, marți, cu pierzătoarea dintre Kosovo și Slovacia.