Horațiu Moldovan, eroul din Kosovo: „Dumnezeu a fost român!"

Horațiu Moldovan a fost surpriza din poarta naționalei României pentru partida din Kosovo, contând pentru preliminariile Euro 2024. Portarul Rapidului, debutant pentru ”tricolori”, a scos toate șuturile gazdelor, fiind autorul unor intervenții de senzație.

Într-un singur moment a fost învins portarul naționalei: în minutul 69, când Zhegrova a punctat cu capul, însă reușita acestuia a fost anulată după ce arbitrul a revăzut faza la marginea terenului. "Dumnezeu a fost român!", a exclamat tânărul goalkeeper al naționalei.

"Mă bucur că am reușit să-mi ajut echipa și să plecăm neînvinși din acest meci. Am întâlnit o națională foarte bună, cu jucători care nu merită nicio prezentare. A fost un teren greu. Astăzi am aflat că apăr, după masa de prânz. Mă bucur că Aioani și Târnovanu au fost alături de mine.

Cred că s-a văzut că ne-am dorit să învingem, dar atât s-a putut în această seară. Sperăm scoatem punct sau puncte în Elveția. Mai sunt multe puncte puse în joc, e bine că nu am pierdut. Mai e mult de jucat. Probabil că dacă învingeam aici calificarea era cam jucată.

Mutu: Ne-am lăsat dominați

Dacă ne uităm la lotul lor sunt mai valoroși ca noi. Am arătat ca o familie, am compensat. Din teren mi se par toate intervențiile o formalitate. Dumnezeu a fost român în această seară. Atunci când am văzut că arbitrul se uită la ce i se spune din camera VAR mi-am dat seama că e de bine", a spus Horațiu Moldovan, la Digi Sport, după Kosova - România 0-0.

Și antrenorul său de la Rapid, Adrian Mutu a comentat partida de la Priștina: „Nu am reușit pe faza ofensivă să facem prea multe. Ne-am lăsat dominați, poate și voit. Am mers pe cartea contraatacului, care ne-a adus câteva situații periculoase. A fost terenul greu, nu îmi vine să cred că în 2023 mai există o echipă națională care poate juca pe un asemenea teren. Ne-a pus în dificultate, dar nici noi nu am încercat să construim”, a spus Mutu la Antena 1.