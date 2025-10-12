search
Duminică, 12 Octombrie 2025
Adevărul
Haos în preliminariile Cupei Mondiale: naționala a refuzat să joace. Selecționerul, suspendat pe loc

Publicat:

Selecționerul naționalei Guineei Ecuatoriale, Juan Micha, a fost suspendat din funcție după anularea meciului cu Malawi, care trebuia să se dispute joi după-amiază, în cadrul preliminariilor Cupei Mondiale 2026, a anunțat Federația de Fotbal (FEGUIFUT).

Juan Micha, antrenorul Guineei Ecuatoriale. Foto Facebook
Juan Micha, antrenorul Guineei Ecuatoriale. Foto Facebook

Decizia a fost luată de ministrul delegat al Sporturilor, în urma unei ședințe de urgență a Comitetului Executiv al FEGUIFUT. Potrivit comunicatului, Juan Micha este suspendat „până la noi ordine”. Federația a transmis că anularea meciului a avut consecințe grave. Echipa a pierdut automat cele trei puncte, iar statul va trebui să achite o amendă de câteva milioane.

Totul a pornit după ce jucătorii au refuzat să urce în avionul charter care urma să-i ducă la Lilongwe, miercuri seară, nemulțumiți de condițiile de călătorie pe care le-au considerat inacceptabile. Naționala Guineei Ecuatoriale nu a mai făcut deplasarea pentru meciul programat în calificările Cupei Mondiale, din cauza unor probleme legate de zborul charter pus la dispoziția echipei.

Equatorial Guinea head coach Juan Micha has been suspended in the aftermath of the national team failing to travel to Malawi for a #WCQ2026 match. The players staged a protest and refused to travel citing unresolved grievances. The Sports ministry has now intervened. pic.twitter.com/XFQMlbKW5c

— World Cup Qualifiers (@DiskiAfrika) October 10, 2025

Într-o scrisoare trimisă către FIFA, Juan Antonio Nguema Abeso a explicat că „au apărut dificultăți cu avionul care trebuia să transporte echipa națională”. Acesta a precizat că situația a fost rezolvată mai pe seară, însă jucătorii au refuzat totuși să plece, considerând că ar fi riscant să călătorească atât de târziu.

Selecţionata a decis să nu călătorească, miercuri, în Malawi 

Pe contul oficial al naționalei Nzalang, fotbaliștii au transmis că o deplasare efectuată cu doar câteva ore înainte de meci ar fi pus în pericol starea lor fizică și capacitatea de a evolua în condiții optime. Jucătorii au acuzat federația FEGUIFUT de organizare deficitară și de lipsă de comunicare privind detaliile călătoriei, care ar fi trebuit anunțate cu cel puțin o zi înainte de partidă.

Potrivit site-ului oficial FIFA, meciul a fost declarat anulat, fără alte precizări legate de posibile sancțiuni sau efecte asupra clasamentului Grupei H. În acest moment, Guineea Ecuatorială se află pe locul 5, cu 10 puncte, la egalitate cu Malawi, aflată pe poziția a patra.

Următorul meci al Guineei Ecuatoriale este programat luni, împotriva Liberiei. În fruntea grupei se află Tunisia, care și-a asigurat deja calificarea la Cupa Mondială din 2026, ce se va desfășura în SUA, Mexic și Canada.

