Halep, visul devine realitate: unde va juca Simona după ce i s-a ridicat suspendarea pentru dopaj

În lumina ultimelor evenimente, Simona Halep (32 de ani) își poate relua cariera sportivă, începând de mâine. Deocamdată, „Simo“ n-a precizat unde va juca prima dată, însă se fac speculații că va merge la turneul de la Stuttgart (13-21 aprilie) pentru a pregăti sezonul de zgură.

Oricum, de remarcat că, prin decizia TAS, Simona își poate îndeplini visul. Pentru că ea spusese că vrea să joace la French Open 2024, la Paris, în orașul ei preferat. În acest an, Roland Garros se va desfășura între 20 mai – 9 iunie. Ceea ce înseamnă că Halep are timp suficient pentru a-și pregăti revenirea pe tabloul unui Grand Slam. Acest lucru va fi posibil doar prin primirea unui wild-card din partea organizatorilor. Pentru că, ștearsă din clasamentul WTA și cu zero puncte, Simona nu mai poate pătrunde pe tablou, folosindu-și rezultatele anterioare. Practic, în următoarele luni, Halep poate participa la marile competiții doar în două feluri: pornind din calificări sau primind wild-card-uri din partea organizatorilor.

29

august 2022 e data ultimului meci jucat de Simona Halep în circiutul WTA. Atunci, a fost învinsă în turul I de la US Open de ucraineanca Daria Snigur.