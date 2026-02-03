Grevele, la modă în sportul mondial. După Ronaldo, un baschetbalist din NBA a refuzat să joace

Baschetbalistul american James Harden (36 de ani), poreclit „The Beard”, cere să plece de la formația Los Angeles Clippers, refuzând să joace la ultimul meci din NBA, campionatul nord-american. Este al doilea nume din sportul mondial care face grevă, după fotbalistul Cristiano Ronaldo, de la Al Nassr. Portughezul a avut însă alte motive.

După ce i s-a refuzat o prelungire a contractului, fundașul, convocat de 11 ori în All-Star Game, nu joacă în această perioadă din „motive personale”.

Harden vrea să se transfere de la Los Angeles la o echipă capabilă să câștige campionatul.

În meciul de azi-noapte, Clippers a pierdut lamentabil, acasă, în fața echipei Philadelphia, iar fundașul nu s-a prezentat pe parchet, potrivit antrenorului său, Ty Lue.

Clippers se gândește să-l înlocuiască cu un jucător mai tânăr. Termenul-limită pentru transferuri este joi, 5 februarie, ora 21:00.